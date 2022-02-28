俄羅斯出兵攻打烏克蘭，造成無數人死傷，引發世界譁然，如今戰事進入第四天，各大國際賽事及各國紛紛對俄羅斯發布禁令，也因多數人力挺烏克蘭，導致在他國的俄羅斯人遭到謾罵，對此，網紅「丹妮婊姐」找俄羅斯前男友詢問他的想法，對方也做出回應，表示氣炸了。

丹妮婊姐在臉書po文，表示好奇俄羅斯人民的想法，因此私訊幾乎已經沒聯絡的俄羅斯人前男友，直接沒打招呼劈頭就問：「你們真的想打烏克蘭嗎？」，而對方也非常爽快回應，氣炸表示：「才沒有！！我們全部傻眼，我們完全不知道普亭(普丁)在想什麼，他是怪物，我們人民根本不想要戰爭」。

丹妮婊姐進一步詢問對方，會不會跟朋友聊這個話題，前男友表示不會，丹妮婊姐則備註，理由應該是俄羅斯人民不能對外談論政治，不然會被抓走，因此呼籲大家不要謾罵俄羅斯百姓，「他們連談論普亭(普丁)都不行好嗎！！！那位俄羅斯女藝人真的是無辜，我相信他完全也沒有想要戰爭！」。

丹妮婊姐也談到，當世界對於普丁真的攻打烏克蘭，歐美國家出動一系列制裁行動，其中包含歐洲歌唱大賽禁止俄羅斯參賽，以及9月原本由俄羅斯主辦的歐洲足球賽，被剝奪主辦權等，她聽到俄羅斯發言人被問到禁賽制裁行動，只是用懶洋洋趨近睡著的聲音回應諸如「真可惜」、「我們會辦得很好誒～」等答案，不禁想像這位發言人內心覺得此事無聊，推測普丁當初出兵應該也緊張地想過，歐美國家或北約會如何展開對應的行動，可能是受到強烈武力制裁之類，結果目前最具體的作為就是禁賽而已，「我真的很想知道普亭(普丁)表情，普亭(普丁)能不滑倒嗎？！」。

丹妮婊姐表示做為一個身處遠方的普通人，自己真的什麼都不能做，只能用長年看犯罪頻道訓練的邏輯，推測連續殺人魔發現做壞事，警察沒能抓他時的想法：「那就是，ok繼續囉」，不禁感嘆：「世界和平真的不八股，選美小姐根本先見之明」。