馬英九不出席228活動 柯文哲曝「不讓致詞」原因

台北市長柯文哲今出席二二八事件75周年紀念會，他於致詞指出，轉型正義的工作需要持續進行，只有讓真相全面呈現，才能讓人民警醒，也讓當權者和國家的機器不再重蹈覆轍。

柯文哲表示，1947年發生的二二八事件，至今已經75年了，過去很長一段時間，二二八事件是一段無法談論、長期被噤聲的歷史，無數的受難者家屬帶著巨大的傷痛，生活在漫長的黑夜裡。

柯表示，在威權統治的年代，威權的國民黨政權迫害了很多台灣人，特別是本土菁英，二二八事件不能簡單地視為族群衝突事件，而是一個威權體制下國家暴力導致民主和人權的劫難，這是一段台灣歷史的集體創傷。

柯文哲說，「每一年的這一天，我那平日不苟言笑的父親，參加紀念會回來，都會悲傷地流著眼淚。作為兒子，看著父親的樣子，除了尷尬以外，其實也很心痛，我相信直到今天，仍有許受害者與受難者家屬，帶著心靈創傷與遺憾，度過每一個日子」。

柯文哲指出，每一年舉辦二二八紀念會的意義，除了向受難者英靈致祭、撫慰受害者及受難者家屬以外，也是我們共同凝視這段歷史的時刻。二二八事件在這幾年來，從一段只有被害者而沒有加害者的歷史，經過各界的努力，才讓歷史逐漸還原。

柯文哲強調，轉型正義的工作需要持續進行，只有讓真相全面呈現，才能讓人民警醒，也讓當權者和國家的機器不再重蹈覆轍。

柯文哲也說，二二八事件也不是只有悲情，也要有積極的意義。那是一段台灣人受到威權政府壓迫統治時代，勇敢起身爭取自由、民主、平等和人權的時刻，那股反抗威權統治、追求民族自治的決心，也是台灣人重要的精神遺產。

「我們要如何從二二八事件的悲痛，走向和解共生，我們要留下一個什麼樣的台灣給下一代？」柯文哲強調，曾經的傷痛需要修復，歷史真相與平反的工作，也需要大家繼續努力。政府有公義，社會才有和諧，國家才有將來。紀念二二八事件是為了面對過去、反思現在，並走向團結的未來。

柯說，「我相信，國家之力量在於全體國民，而全體國民的團結，才能夠建立起族群共融的國家。每一年的二二八，希望是我們一起面對過去錯誤的時刻，也是我們互相理解與互相支持的時刻。」

柯最後強調，紀念二二八事件，應該是台灣人團結的基礎，我們要繼續為著台灣的民主、自由打拚，一代傳過一代，希望台灣永遠是台灣人的台灣，台灣人要做台灣這片土地的主人，台灣人可以決定自己未來的命運。