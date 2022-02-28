黑面琵鷺現跡雲林縣口湖鄉成龍溼地，編號H49連續5年來造訪。（觀樹教育基金會提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣口湖鄉成龍溼地這幾天出現近10隻黑面琵鷺蹤跡，觀樹教育基金會表示由於溼地周邊許多魚塭在此季節整池，池底殘留的魚蝦吸引鳥類來覓食，其中從韓國繫放的編號H49黑面琵鷺，已連續5年被記錄到，可見黑面琵鷺已把成龍溼地當成固定棲地。

成龍溼地自2009年起，由林務局以「生態休耕」方式保留溼地，並與觀樹教育基金會合作進行「成龍溼地社區學習參與計畫」，每年舉辦「成龍溼地國際環境藝術節」，成功復育了生態豐富的成龍溼地，2019年7月列為國家重要溼地，吸引黑面琵鷺等約120種鳥類棲息。

觀樹教育基金會主任郭淑貞表示，近年來基金會持續記錄黑面琵鷺，每年都有逾10隻，最多達50餘隻，這幾天記錄到9隻，其中2隻還有腳環，編號分別是H49與S61，都是在韓國繫放的，H49連續5年來成龍溼地，已成為「成龍之友」，S61則是第1次。

郭淑貞說，黑面琵鷺頻造訪，除了成龍溼地生態豐富，周邊大量魚塭功不可沒，目前漁民收成魚、蝦、文蛤後排乾塭水進行清池，塭底殘留的小魚、小蝦便成為鳥類的「免費吃到飽大餐」，不僅吸引黑面琵鷺，也有眾多白鷺鷥來覓食。

「溼地、潮間帶、廢耕地有如黑面琵鷺的旅館，魚塭就是餐廳」，郭淑貞指出，黑面琵鷺每年10月左右會飛來台灣，隔年3、4月離開，約半年時間在台灣四處棲息，這次一下子就來了9隻，其中S61還出現了繁殖羽，顯示非常適應成龍溼地的環境。

郭淑貞歡迎愛鳥人士前來賞鳥，一起記錄黑面琵鷺在雲林的足跡，提醒大家要記得帶望遠鏡從遠處觀看，避免打擾鳥類棲息，共同保育這塊經營不易的溼地。