國際同聲譴責遭孤立 俄持續增兵烏克蘭

俄羅斯無端攻擊烏克蘭，如今已邁入第4天，克宮正面臨西方大國異口同聲譴責。而對莫斯科的制裁，還有對烏克蘭的援助也從四面八方湧來。然而，出兵非北約（NATO）成員國烏克蘭，卻是美國和其他西方盟國始終不願跨越的界線。

CNN新聞網28日指出，美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛琳斐德（Linda Thomas-Greenfield）周日說，拜登政府說得很明白，美國不會出兵。她強調，華府不會置美軍於險境。然而，究竟還有哪些因素讓美國不願出兵烏克蘭？

儘管華府一有機會，就譴責俄羅斯侵略，但美國總統拜登已不厭其煩地擺明，美軍不會進入烏克蘭，直接和俄軍交戰。拜登稍早強調，他不會出兵烏克蘭，因為「當美國人和俄羅斯人開始互相射擊時，那會是一場世界大戰」。換句話說，當美軍介入這場衝突時，可能會引爆世界大戰。

而美國陸軍退役將領兼軍事分析家赫特林（Mark Hertling）說，外交的關鍵在於限制戰爭的可能性。雖然俄羅斯非法侵略烏克蘭的戰爭既悲慘，又製造了混亂，並充滿毀滅性，但仍然是一場區域衝突。

他指出，由於美俄的核大國地位，要是北約或美國出兵烏克蘭，幫他們打俄軍，這種動能將轉為可能影響全球的多國衝突。也因此，赫特林說，美國，北約和其他國家紛紛設法提供別種支援，好幫烏克蘭打贏俄羅斯。

不過，美國從俄羅斯侵略烏克蘭前到現在，已在歐洲各地部署了數千計部隊，五角大廈原本暫時派駐歐洲超過4,000名部隊，如今很可能將延長任務好幾星期，好在目前的危機爆發之際，讓東歐盟邦安心。然而，那些美軍並不是派去打俄軍的。拜登上周四又在白宮重申，美軍所肩負的任務，是要保衛北約盟國，並讓東歐盟邦放心。他並強調，美國會竭盡全力，捍衛北約的每一寸領土。