俗話說「相愛容易，相處難」，情侶或夫妻之間除了要維持良好的溝通以外，還得有相互包容的心以及信任，否則2人很難長久地走下去。命理網站「星座上上簽」發文分享，天蠍座、巨蟹座和雙魚座的男性，在感情中容易疑神疑鬼，讓另一半感到很疲憊。

1、天蠍座

天蠍男平時非常精明能幹，卻意外地不太擅長處理感情，不知道該用怎樣的心態和行為去經營一段感情，所以只好跟著感覺走，和女友分開就會感到不安，看見對方和其他異性說話也會吃醋，深怕女友會離開自己，因此希望能夠在感情中掌握主導權，讓自己的心更加踏實。

2、巨蟹座

巨蟹男一向缺乏安全感，因此渴望安穩踏實的感情，若是女友很外向、樂觀，就會讓他們覺得對方不需要自己，進而產生自卑感，而且巨蟹男愛得越深，越容易患得患失，於是就會想要和女友無時無刻黏在一起，才剛分開就急著打視訊電話。

3、雙魚座

雙魚座本身就很愛胡思亂想，腦中總是不間斷地上演小劇場，所以如果他們在這段感情中缺乏安全感，就會特別黏人、愛鬧彆扭，就算男生也不例外；再加上雙魚對於愛情的幻想都是甜蜜浪漫的，若現實的差距太大，他們就會覺得彼此之間沒有愛，開始疑神疑鬼，表現得比女生還像戀愛中的「女朋友」。