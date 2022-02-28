出席的受難者和罹難者家屬。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦赴蘆竹出席228紀念活動，致詞時提烏克蘭事件借鏡，強調大家反對戰爭殘酷，但更要懂保護自己國家。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦赴蘆竹出席228紀念活動，致詞時提烏克蘭事件借鏡，強調大家反對戰爭殘酷，但更要懂保護自己國家。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦赴蘆竹出席228紀念活動，提到現場特別展出228事件在桃園的歷史廊道，讓大家了解歷史的斷層跟傷痕。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦赴蘆竹出席228紀念活動，提到現場特別展出228事件在桃園的歷史廊道，讓大家了解歷史的斷層跟傷痕。(蔡依珍攝)

桃園市府在蘆竹228紀念公園舉辦追思活動。(蔡依珍攝)

桃園市府在蘆竹228紀念公園舉辦追思活動。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦赴蘆竹出席228紀念活動，除提到現場特別展出228事件在桃園的歷史廊道，讓大家了解歷史的斷層跟傷痕，也指近期俄羅斯入侵烏克蘭事件，看到烏國總統跟人民表現無比沈著跟勇氣，以及共同保護國家的決心，相信從烏克蘭人民抵抗侵略事件，可以讓大家了解，每個公民都愛護自己國家，力量會很大，也祈禱事件趕快落幕，讓烏克蘭人民繼續享有自己的國家、自己的生活和自己的民主。

鄭文燦說，今天是228事件75周年紀念日，桃園特別在蘆竹228紀念公園舉辦音樂會追思，同時展出228事件在桃園的歷史廊道，讓大家了解歷史的斷層跟傷痕，記取教訓，走出悲情、走向共同的未來，也更珍惜台灣的自由民主。他也提到相信大家看到連續劇《茶金》以及電影《悲情城市》，就能了解當時生活背景為何民怨這麼深，以及白色恐怖對台灣集體心靈造成很多傷害，不敢講、不敢回憶、不敢追溯，直到民主化之後，228事件終於能夠平反且走出悲情。

鄭文燦說，228事件在桃園主要為前蘆竹鄉長林元枝，率領青年團體佔領埔心軍用機場奪取武器，自組保護鄉土部隊，後來清鄉鎮壓追捕，牽連很多大竹地區人，成為桃園非常重要的白色恐怖事件，他認為228事件應該要用全新角度來超越，過去傷痕跟斷層已經走入歷史，希望珍惜台灣的民主，彼此攜手疼惜、共同保護國家，不要讓侵犯人權或自由的任何事件發生。

「大家反對戰爭的殘酷，但更重要的是要怎麼保護自己國家！」話鋒一轉，鄭文燦提到最近看到俄羅斯入侵烏克蘭，看到烏克蘭總統跟人民表現無比沈著跟勇氣，不分男女老少、地域和職業，共同保護國家的決心，抵擋大國的侵略，全世界看到都非常動容，民主國家也紛紛支援，包括提供武器、物資跟金錢，他相信從烏克蘭人民抵抗侵略事件，可以讓大家了解，每個公民都愛護自己國家，力量會很大。

鄭文燦也在個人的官方LINE帳號，設計桃園228地圖，讓沒有到現場參與追思儀式的粉絲，透過互動式選單來了解228的故事，他也提到市府透過受難者、家屬的口述，出版「重生與愛：桃園市人權歷史口述文集」，已出版到第4冊，之後還會陸續出版，讓更多當年228故事以口述歷史的方式留下，「歷史可以原諒，但不能遺忘！」