台中市今年更首度在台中興達盃籃球錦標賽，選拔代表我國參加2022年亞太聽障籃球錦標。（台中市政府提供）

2022年全國身心障礙運動會將在4月9日至12日於台中登場，運動局與籌備處各單位積極推動中，邀集相關局處對於賽事整體規劃包括交通、住宿、防疫等重點召開協調會議討論；運動局長李昱叡說，台中市承辦全國身障運，將盡力完善賽事規畫與周邊服務，提供身障選手優質與友善參賽環境，展現運動實力實現自我。

李昱叡指出，此次賽會預計達5000人次隊職員、選手和教練齊聚台中展開賽事交流，地點跨足台中山、海、屯各行政區，舉辦包含11項競賽種類與5項特奧運動項目。台中市首次承辦全國身心障礙運動會，將以地主之誼，迎接來自全國的朋友，藉由此次賽會傳達「友愛台中，共好無限」的精神。

李昱叡表示，台中市以打造酷運動、酷城市為目標，推展全民運動不遺餘力，上一屆全國身心障礙運動會比賽中台中代表隊共摘下92金67銀32銅，多名選手寫下大會與全國紀錄，成績歷年最佳。此屆賽會動員相關局處積極籌備，籌備處包含22所學校與相關單位，也與裁判長進行交流聽取專業建議，將攜手合作共同推動。

李昱叡強調，盧市長上任以來積極推廣身心障礙運動，台中也是首座成立身心障礙體育總會的城市，每年定期籌辦專屬身障選手的全市性綜合運動賽會，今年更首度在台中興達盃籃球錦標賽，選拔代表我國參加2022年亞太聽障籃球錦標賽，另外也辦理聽障保齡球熱身賽積極備戰，歡迎市民關注賽會為選手加油。