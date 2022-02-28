桃園公布新足跡。(市府提供)

桃園觀音區米迪幼兒園群聚案延燒，28日新增7確診，包括富林國小增1生、觀音國小和附幼增3生和1家長、昨確診幼童的同住弟弟、以及觀音電子廠確診父曾赴的禮儀公司員工染疫，市府也公布19處足跡，包括桃園和中壢2區的殯葬服務中心、新屋悠悅摩鐵和桃園客運，另有9處都在觀音如甘泉寺、甘泉夜市等。

中央流行疫情指揮中心28日公布桃園新增7例本土個案（案20580、20617、20618、20619、20620、20621、20622），5例境外移入個案皆為落地採檢陽性，年齡介於2歲多至49多歲。衛生局長王文彥表示，市府已掌握今日新增個案相關職場、家庭及學校人員，正陸續安排採檢，並確認相關足跡，也擴大匡列、擴大居隔，以高標準建立社區防火牆，確保社區安全。

王文彥說，米迪幼兒園確診的蘆竹某化學品工廠一對父子檔，增加小兒子（案20580）染疫、Ct值14.8。富林國小確診電腦老師案20563傳染給4年級女生（案20617）、Ct值22.6。

昨1家6口全確診衍生大哥二哥就讀的觀音國小群聚，也增3學生1家長，包括女學生（案20620）、Ct值18.7，以及和大哥案20559同課後照顧班的女同學（案20618）也染疫、Ct值31.5；觀音國小附設幼兒園男學童（案20619）、Ct值36和其母親（案20622）、Ct值25.3也都確診。另1家6口中的爸爸案20557曾於23日出入中壢某禮儀百貨採買，也釀該百貨女員工確診（案20621）、Ct值19.1。

王文彥指出，考量觀音國小多個班級感染，且課後照顧班有混班上課情形，因此除對有感染的班級全班同學居家隔離外，全校其他的師生將於今日進行5日的預防性隔離，預計3月4日再次安排二採，嚴密監控疫情。

王文彥提到，幼兒因未施打疫苗，且Omicron症狀輕微，較易被忽略，也易產生群聚感染的機會，因此市府呼籲各校及家庭，只要孩子有發燒或上呼吸道症狀，務必進行篩檢，醫療院所若遇上呼道症狀求診病例，亦應加強新冠病毒核酸檢驗，希望透過早期監測、預警的方式，降低群聚感染的風險。

新聞處長詹賀舜說明，市府持續進行社區健康監測，今日桃園社區採檢站採檢325人，累計已採檢10萬9365人。市府除中壢區中正公園及桃園區中路公園2處採檢站持續開設外，另於2月28日16：00-18：00、3月1日上午09：00-12：00在中壢殯儀館設置採檢站，以及3月1至3月3日上午09：00-12：00於桃園觀音國小設置社區採檢站，如果社區民眾曾出入相關場所，或覺得有採檢必要，可至社區採檢站或責任醫院進行採檢。

詹賀舜進一步說明個案公共場所足跡，包含2月15日晚間至觀音區甘泉寺；2月16日至早安美芝城觀音中正門市（2／16-2／18、2／20-2／26）；2月20至大家超市（2／20、2／22）、下午至三木子雞蛋糕、派克雞排桃園觀音店、蝦皮店到店觀音大觀店、大樹藥局桃園中正門市、三商巧福內壢門市；2月22日至桃園區殯葬服務中心，晚間至觀音區風火輪機車行。

2月23日曾搭乘桃園客運5042路線往返下大坡腳站與觀音站（2／23-2／25），下午至中壢區殯葬服務中心羽昇館、六星禮儀百貨；2月24日下午至7-11觀昌門市、晚間至甘泉夜市；2月25日上午至中華湯包新生店、悠悅汽車旅館，下午至HYUNDAI平鎮展示中心；2月26日晚間至龍巢飯麵館，提醒足跡重疊者從次日起14天要自我健康監測。