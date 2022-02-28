（陳以信提供）

（陳以信提供）

（陳以信提供）

針對台南市污水處理問題，立法委員陳以信今（28）日的「每日一問」，質疑台南市長黃偉哲，為何台南整體污水處理率是六都最後一名？尤其台南市的專用污水下水道鋪設速度，在過去三年中幾乎停滯不前，陳以信請黃偉哲加加油，不要只做市民住家用戶接管的面子工程，應該加速專用污水下水道鋪設進度，否則大雨來時還是會淹水，治水成績終究還會功虧一簣！

陳以信表示，最近台南市政府在做污水下水道工程，市府水利局最新公布在明年底前，要完成三千戶的用戶接管工程。陳以信認為，這是台南市府早該做的事，已拖很多年沒做現在是亡羊補牢，他呼籲為市民福祉，市府仍應加速進行。

但陳以信指出，根據內政部營建署統計，台南市的污水處理成績不佳，一直是六都最後一名。截至110年12月為止，台南整體污水處理率為58.6%，遠輸給新北的93.6%、台北的87.4%，還輸給台中69.7%、高雄68.8%、桃園68.4%。尤其近年台南還跑輸台中，本來台南和台中都是六都後段班，但從盧秀燕市長上任後，台中污水下水道處理率，短短兩年就上升近廿百分點，讓台中從後段班變中段班，現在後段班只剩台南，陳以信請黃偉哲好好學學盧秀燕好嗎？

陳以信強調，進一步分析台南整體污水處理細項，台南在建築物污水設施設置上，過去兩年確有明顯進步，設置率從18.6%上升到27.1%，顯示市民住家的用戶接管確實有在做。但陳以信指出，更重要的專用污水下水道卻沒在做，過去三年台南專用污水下水道普及率幾乎停滯成長，黃市長上任時普及率是6.5%，上任三年後的普及率仍是7.2%，前兩年根本沒有動靜，去年才成長0.5％。

陳以信批評，數據顯示黃市長做法過度重視表面，專做市民看得到的住家用戶接管，但市民看不到的專用污水下水道就放給它爛。他敬告黃市長治水是整體的，專用污水下水道如不再大幅整修，今年大雨來了還是會淹水，台南整個治水工程還是功虧一簣，最後還是會讓市民罵的！