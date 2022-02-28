台中1名25歲的謝姓男子日前下午急著趕搭火車去訪友，見路旁停車格有空位，停妥後便趕著搭車，晚上回來遍尋不著機車，加上自己又對車站周邊不熟悉，只好硬著頭皮向警方求助，轄區員警察半小時後就在中區尋獲謝男機車，讓他又驚又喜。

台中市政府警察局第三分局立德派出所員警黃繼興、劉佳竺日前晚間9點多獲報有民眾找不到機車，謝姓男子向員警表示火車站周邊不是自己平常的活動範圍，當天下午騎著愛車從一中街來搭車，眼看火車就快要進站，看見路旁有停車格，便馬上停妥愛車衝去趕車，晚上要騎車返家才發現「代誌大條」了，他對於機車停放處毫無印象，繞著復興路找了一圈仍遍尋不著，只好前來尋求員警的協助。

謝男依稀記得停放處附近有店家，距離車站走路約3分鐘，此外便無法提供更多協尋線索，員警仔細詢問其當天下午的行車路線後，研判謝男可能找錯方向，便帶著謝姓男子前往台中火車站前站，找遍了周邊可能的路邊停車格，半小時後終於在成功路發現謝男的愛車，他開心地鞠躬向員警道謝，對於自己的「金魚腦」也感到非常不好意思，保證自己下次一定會再多加注意。

警方提醒，有時記憶並不可靠，民眾停放車輛，可能因停放時間較長，或因停放車輛多、地景相近等因素，發生記憶模糊的窘境。警方建議，可透過手機拍照留存的方式，停車後拍下停車位置及周遭環境或附近門牌，幫助回想並加速找到自己愛車，避免事後苦尋不著車輛的困擾。