烏俄軍事衝突干擾，國際油價、天然氣及黃金等原物料行情強勢攀揚，國內油氣調整方案引發關注。中油宣布3月份國內天然氣調整方案。依據政府核定之天然氣價格公式計算，3月份國內天然氣價格因國際局勢變動而應調漲，惟配合政府照顧民生與工業用戶及持續穩定物價政策，僅電業用戶調漲10％，其他用戶不調整。