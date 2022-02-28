中油：3月天然氣僅電業用戶調漲10％ 16:392022/02/28 工商 彭暄貽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 烏俄軍事衝突干擾，國際油價、天然氣及黃金等原物料行情強勢攀揚，國內油氣調整方案引發關注。中油宣布3月份國內天然氣調整方案。依據政府核定之天然氣價格公式計算，3月份國內天然氣價格因國際局勢變動而應調漲，惟配合政府照顧民生與工業用戶及持續穩定物價政策，僅電業用戶調漲10％，其他用戶不調整。 北市動物園門票翻倍 非市民收120元 油價明創7年新高 95無鉛衝32.2元 #天然氣 #調漲 #電業 #天然氣價格 #中油 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 油品存量148天 95汽油恐飆上32元 04:102022/02/25 焦點要聞 明汽柴油價再漲0.5、0.4元 創逾7年來新高 12:202022/02/27 財經 俄烏開戰牽動全球經濟 行政院公布四大穩定政策 12:012022/02/26 政治 國際油價飆破百美元 汽、柴油各漲0.5及0.4元 04:102022/02/28 產業．科技 台灣加入對俄經濟制裁行列 04:102022/02/26 財經要聞 慢箋、檢驗都要收費 上半年實施 04:102022/02/26 焦點要聞 台南＋1 中油傳染鏈再增歸仁男確診 曾去3間小七 15:312022/02/28 生活 因應俄烏情勢 政院提4大穩定政策 04:102022/02/27 焦點要聞 報價揚 塑化族群營運加分 04:102022/02/25 證券．權證 cama cafe' 26日起漲5～10元 04:102022/02/26 產業．科技 確保安全 中市加強天然氣設備汰換工程檢查 10:582022/02/27 寶島 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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