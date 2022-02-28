俄烏戰事來到第4天，烏克蘭已有多座城市遭轟炸，造成暫無法估計的死傷，而據《俄羅斯衛星通訊社》指出，俄羅斯和烏克蘭預計今（28日）台灣時間下午5點進行談判。面對家鄉戰火，烏克蘭籍YouTuber瑪莎拍下老家頓內次克（Donetsk）的現況，感嘆：「城市好像死了一樣」，引發網友關注。

瑪莎24日從烏克蘭首都基輔搭乘7個小時的火車回到老家頓內次克，26日在YouTuber頻道上傳與母親前往家裡附近的超商購物的短片，瑪莎拍攝周遭空曠的環境，無奈地說：「路上都沒有人，現在只有我跟我的媽媽，城市好像死了一樣。」

瑪莎走進超商後，拍攝店內的商品庫存，儘管麵包已經被搶購一空，但肉腸、牛奶、水等物資還很充足，吸引不少民眾拎著塑膠空瓶前往買水。值得一提的是，烏克蘭因戰爭引發民眾搶購潮，但該商店的老闆沒有因此提高售價，不過ATM因有太多人領錢，導致機器內的現金全被領完，瑪莎忍不住感嘆：「現在我們小城市裡面的人，有些人都沒有錢。」

許多網友透過瑪莎的影片得知烏克蘭的窘境，紛紛湧入留言：「向那位不漲價的商店主人致敬！希望烏克蘭人民平安度過危機」、「希望你平安無事，瑪莎。請待在家裡，避免不必要的外出」、「全世界熱愛正義與和平的人民與你們站在一起」、「希望戰爭快點結束，願世界不再有戰爭！」。