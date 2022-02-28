「台灣第一名媛」孫芸芸與微風集團董事長廖鎮漢婚後育有一子一女，過去孫芸芸鮮少公開一雙兒女的照片，直到大女兒廖思惟（Trinity）成年後，才終於在2020年公開她的社群頁面，女兒更勝媽媽的氣質美貌受到眾人讚賞。廖思惟也樂於和網友分享日常，她昨(27)日曬出一組外食生活照，鬆垮的上衣在側袖處逼近走光邊緣，春光雖美但讓粉絲們看了捏把冷汗。

廖思惟昨(27)日分享一組生活照，畫面中她在一間美式餐廳拍照，上半身僅穿著單薄的削肩背心，側邊袖口開了大洞，讓她的青春胴體若隱若現；只見她側坐並托腮看向鏡頭，似乎也覺得穿著稍顯太露，照片便將下胸處用柔焦濾鏡後製處理，發限時動態時也以文字貼圖遮住裸露部位。

廖思惟寫道：「Captures」，似乎意指「捕捉野生廖思惟」？照片發布後，好友虧她特效用得「恰到好處」，網友們也驚呼：「哇，性感的大美女」、「哎呀，好害羞呢」，鐵粉則問：「漢堡好大，妹妹有吃光光嗎？」；還有人解讀這是「男友視角」，試探性問：「給妳拍照的人很會抓喔，怎麼能這麼厲害」，「男朋友本尊嘛」、「是的吧，名花有主了」、「什麼時候公開呢」，廖思惟則回以訝異及哭笑不得的表情符號。

據悉，廖思惟目前在澳洲就讀大學，季節與台灣相反，正值炎熱的夏季，因此近日所公開的火辣穿搭照，都讓網友眼睛一亮。不久前，廖思惟還曾在IG上曬出與好友一同前往海灘享受日光浴的照片，當時的她穿著杏色的比基尼，大方秀出纖細蠻腰與修長美腿，養眼的好身材同樣電得網友直呼「身材太辣了」。

現年21歲的廖思惟含著金湯匙出生，但父母倆很重視孩子的隱私權，直到廖思惟成年後才允許現身鎂光燈下，並積極經營社群平台當個網紅，某次有個網友留言嫌棄她的髮色顯老，廖思惟非但不生氣，還貼了個笑哭的表情，回應：「我就是跟他說我要一個沒有氣質、顯得老的頭髮色，你太厲害了…」EQ跟顏值一樣高。