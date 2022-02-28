針對西方多國先後宣布將俄羅斯部分銀行踢出「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）支付系統，對此中國外交部發言人汪文斌28日在例行記者會上表示，中方不贊成用制裁的手段來解決問題，中俄將繼續開展正常貿易合作。

新浪財經報導，針對俄國總統普丁表示將和威攝力量置於高度警戒狀態，汪文斌表示，中方高度關注烏克蘭局勢變化，支持一切有助於緩和局勢和政治解決的努力。中方注意到有關各方在核問題上的表態，並強調各國的合理安全關切都應當得到重視。在北約連續五輪東擴的情況下，俄羅斯在安全方面的正當訴求理應得到重視和妥善解決，有關各方均應保持冷靜克制，避免局勢進一步升級。

至於中方是否準備從烏克蘭撤僑，汪文斌表示，正密切跟蹤形勢發展，研究協助當地中國公民自願安全撤離的一切可行方案。汪文斌說，外交部和駐烏克蘭使館將持續跟蹤評估安全風險，協調各有關方面，爭取一切可用資源，在確保安全前提下，協助我在烏人員轉移及撤離。