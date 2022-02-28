柴火烤鴨的櫻桃片皮鴨已經連續3年未漲價。（柴火烤鴨提供／馮惠宜台中傳真）

香烘焙坊考量到經濟景氣低迷，麵包3個100元、4個100元已經連續5年未漲，今年繼續凍漲。（香烘焙坊提供／馮惠宜台中傳真）

全台物價狂飆，餐飲業者好不容易從新冠疫情三級警戒挺過來，再度遇上原物料飆漲，許多名店Hold不住紛紛喊漲，但是台中知名柴火烤鴨店與已開業20多年的香烘焙坊逆勢宣布要與消費者站在同一陣線。

香烘焙坊老闆鄭淵斌表示，烘焙成本近年來年年高，不但麵粉漲了約10％、進口奶油大漲約20％，包裝耗材更漲了5、60％，製作成本狂升，毛利率下降到個位數，但考量到經濟景氣低迷，只能咬牙自行吸收，麵包3個100元、4個100元已經連續5年未漲，今年繼續凍漲，價格不變。

為平衡收益，鄭淵斌減少人力支出，不但自己捲起袖子做麵包，就連兒子、媳婦、女兒全都跳下來幫忙，女兒還得充當司機南來北往全省送貨。

除了結省人力開支外，鄭淵斌也積極拓展異業結盟，3月將進駐小北百貨高雄小港區新宏平店設櫃駐點。鄭淵斌說：「香烘焙坊在小北百貨新宏平店約有8～10坪空間，每天供應現烤現賣當日出爐的新鮮麵包，這樣的合作模式未來也有機會出現在小北百貨其他據點。」

不僅烘焙成本大漲，鴨禽市場鴨飼料漲價、種鴨數量減少、小鴨孵化率低，導致鴨價履創歷史新高且全省缺鴨問題嚴重，柴火烤鴨執行長洪克良表示，光是今年1月到現在櫻桃鴨就漲了20％，更慘的是即使有錢也買不到鴨，每次叫貨到貨率都只有5成，還好柴火一直以來與多家供應商合作，暫時沒有缺鴨問題。

柴火烤鴨的櫻桃片皮鴨已經連續3年未漲價，洪克良允諾會繼續凍漲，直到撐不下去為止。此外，為了減緩櫻桃鴨用量，柴火新推出紅面燜鴨吸客，為招牌菜再添新生力軍。