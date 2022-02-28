腦中風出血的年齡正逐漸下降，產險業者推出一年期「重大疾病險」，年輕小資族每年花千餘元即可保平安。

日前演藝圈陸續傳出有藝人「腦中風」或「心肌梗塞」的不幸事件。根據衛生福利部公布的2020年國人十大死因，前五名排名依序為：惡性腫瘤（癌症）、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病及糖尿病，日常生活常見的如急性心肌梗塞和主動脈剝離（心臟疾病）、腦中風出血（腦血管疾病）分居第二、四名，而位居第一名的癌症更是連續39年蟬連國人十大死因的寶座，足見罹患重大疾病的高危險性，且罹癌或患病的年齡層也有逐漸下降的趨勢。

華南產險表示，腦中風或是心血管這類疾病，位居國人十大死因之列，面對未知的風險，建議民眾可事先投保重大疾病險做好完善的規劃，才能防患於未然。

華南產險健康暨平安險部經理徐麗卿表示，提到重大疾病或特定傷病的保障，多數人都會想到壽險商品，其實產險也有推出相關商品，保費相對便宜。

以華南產險「喜無憂專案」來說，提供「一次性給付」＋「住院日額」的雙重保障，民眾一旦罹患承保項目的重大疾病，依投保方案別和患病輕重度等級，可獲得6萬～60萬不等的一次給付金，保戶除能自由運用理賠金來選擇治療方式外，也同時具備住院日額的保障。

以25歲女性投保華南「喜無憂專案」方案C為例，首年保費1375元、續年1497元，就可享有重大疾病輕度6萬元、重度30萬元的保障，包含急性心肌梗塞、冠狀動脈繞道手術、腦中風後障礙、癌症、末期腎病變、癱瘓、重大器官移植或造血幹細胞移植等七項重大疾病，另含住院日額1000元、加護病房及燒燙傷病房2000元、住院看護保險金500元及住院手術醫療1000元的保障。

值得注意的是，產險健康險商品雖較壽險便宜，但為一年一保、非保證續保商品。徐麗卿表示，產險健康險具備低保費、高保障特性，且免體檢、投保簡便，可做為預算有限、想擁有基礎保障的小資族入門保單，或是已擁有基本醫療險，想增添保障的補強保單。