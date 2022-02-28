宜蘭龜山島明開放，百名志工登島淨灘，清出逾2噸垃圾。（東北角管理處提供／陳彩玲宜蘭傳真）

宜蘭龜山島冬眠3個月，將於3月1日開放，東北角管理處今天集結各單位登島淨灘，總計420位熱心志工前來，90分鐘清出150袋、逾2噸垃圾。處長馬惠達提及，去年受疫情影響，登島人次掉了7萬多，比前年少了將近一半，未來將祭出優惠行程，吸引觀光人潮。

東北角管理處表示，為宣揚保育觀念、打造綠色家園，讓民眾有優質旅遊環境，今天結合宜蘭縣政府環保局暨環保志工、頭城鎮公所、海巡署北部分署第一岸巡隊、頭城區漁會、宜蘭縣賞鯨推廣協會等單位，並號召「東北角之友」網友等，共420位志工率先登島淨灘，清除沿岸海漂垃圾。

據統計，志工們90分鐘清出150袋、2250公斤垃圾，其中人工垃圾1100公斤；資源回收900公斤，如寶特瓶、飲料罐等；海上作業廢棄物100公斤，如浮球、漁網等；保麗龍150公斤。東北角管理處指出，由此可見海洋垃圾汙染問題嚴重，希望喚起大眾保育意識，盡心維護海洋自然面貌。

東北角管理處長馬惠達表示，龜山島周邊環境實施嚴格保護措施，3月1日至11月底開放觀光，每天開放1800名遊客登島，周三只開放學術研究，一般民眾不開放；最高處401高地，限制每日100個名額登頂。不過去年受疫情及天候影響，登島掉了7萬多人次，未來將擬定優惠計畫，吸引遊客。

宜蘭縣賞鯨推廣協指出，為搶攻國旅市場，連合12家船業者推出「望您找龜」優惠專案，希望藉此提升經濟收益。總幹事簡明義說，去年受疫情影響，加上氣候等因素，開放天數少了55.5天，登島人次比前年少了將近一半，為提升業績，聯合船家推出「鯨」喜遊程，即日起至4月30日止，民眾凡使用五倍劵，賞鯨、繞島、登島三合一行程只要1000元。