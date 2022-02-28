安倍籲美捨棄戰略模糊 陸外交部斥：軍國主義勢力陰魂不散

日本前首相安倍晉三日前受訪時表示，鑒於俄烏局勢，日本國內應該探討與美國核共享相關問題，美國應捨棄在台灣問題上的模糊戰略。中國外交部發言人汪文斌今天（2月28日）主持例行記者會時回應，中方對此堅決反對，敦促日方切實遵守中日四個政治文件原則和迄今承諾，在台灣問題上停止挑釁滋事。

汪文斌表示，近期日本個別政客接二連三在台灣問題上大放厥詞，妄議中國內政，中方對此表示堅決反對，日本歷史上發動侵華戰爭，對台灣進行了長達半個世紀的殖民統治，犯下罄竹難書的罪行，對中國人民負有嚴重歷史罪責。

汪文斌指出，第二次世界大戰中日本戰敗，台灣回到中國的懷抱，但日本國內一些勢力覬覦台灣之心不死，對於近代窮兵黷武、瘋狂侵略擴張、野蠻殖民奴役的歷史劣跡，非但缺乏正視和反思，還企圖借渲染炒作周邊局勢來謀求自身的軍力突破。

汪文斌強調，日本政客近期頻頻發表涉台謬論，甚至公然發表違背本國「無核三原則」和《不擴散核武器條約》成員國義務的妄言，拋出同美國核共享話題，充分暴露出日本國內軍國主義勢力陰魂不散的危險動向。

汪文斌表示，台灣是中國的事，不關日本的事，中方強烈敦促日方深刻反省歷史，切實遵守中日四個政治文件原則和迄今承諾，在台灣問題上謹言慎行，停止挑釁滋事。