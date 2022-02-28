俄羅斯央行27日宣布一系列措施支撐國內金融市場，包括重啟黃金採購、暫時禁止讓非俄居民賣出證券等，由於國內金融業、國人手中的基金曝險俄烏逾2000億元，金管會也緊盯最新局勢變化，證期局已下令基金公司要對持有俄股的基金進行最新狀況了解，保障投資人權益。

證期局指出，對國人持有的相關基金影響，正進行暸解中。據證期局統計到2021年12月底，國人透過境內基金在俄羅斯持有金額達198億元，占基金淨值0.4％；透過境外基金持有約354億元，淨值占比為0.61％，境內外基金曝險共約552億元。

目前國內可能投資到俄股的基金包括俄羅斯股票基金、新興市場股票基金、全球股票基金等，不過，證期局指出，國內投信發行的基金目前只有一檔基金是以俄股為主，投資比重七成都在俄股，但該基金主要是投資俄羅斯企業在美國、英國掛牌的ADR、GDR，並不受當地股市影響。

至於金融三業中，對俄羅斯曝險最多的保險業，保險局官員認為影響不大。保險局指出，截至2022年1月止，保險業投資俄羅斯達1382億元，但九成是投資「政府公債」、其他小部份是「金融債、公司債」等固定收益，股票部位很少，俄央行賣股限制影響不大。

銀行局指出，截至2022年1月底止，我銀行業對俄羅斯曝險金額為新台幣51.02億元、對烏克蘭為300萬元，合計達51.05億元。不過，我國銀行業對俄烏曝險主要是放款及有價證券（債券），應沒有持有俄羅斯的股票。但，銀行局強調，股市是經濟之窗，其流動性很重要，此次俄央行下重手，對市場影響會很大，後市會密切關注對金融市場的衝擊影響。

金管會觀察，我國金融三業及國人透過基金投資對俄烏兩國的曝險金額已在下降中，截至2022年1月止達2179.05億元；其中，我國銀行、保險及證券業今年1月底對俄烏曝險為1433.05億元，較去年12月減少89.86億元、減幅達5.9％。