俄烏開戰後，法人表示，對美國高收益債發行公司基本面的負面影響相當有限，主要因為美高收發行公司的收入主要來自美國國內（約8成）。受俄烏衝突影響較明顯的產業主要在於能源業，但商品原物料價格走高，對部分能源次產業的短期現金流有利。

美國高收益市場中，有許多大產業將相對不受此次地緣政治事件的影響，路博邁表示，例如能源業中的勘探生產與天然氣分銷，約占美國高收益債指數13.5％，可望受惠於較高的商品價格。此外，電信業與醫療保健業，各占指數約7～10％，則是非常集中於美國本土市場的產業。而房地產和住宅建築業，占指數約6％，則是完全專注於美國境內市場。

路博邁表示，雖然俄烏衝突對美國高收益債直接的基本面影響有限，但在債券價格走勢、風險情緒和資產溢價方面，短期仍將受地緣政治風險影響。但高收債目前違約率低，約在0.75％～1.0％、還有信評升級相對降級為多的有利情況，持續有利高收債市場。目前，美國高收益債市場中，BB級債的占比仍處歷史最高水平，達50％以上。

路博邁認為，在美高收連續兩年創高紀錄的新債發行後，預期近期將沒有重大的到期需求；加上市場並沒有像2006～2008年時，有許多大型、過度槓桿化的槓桿收購，因此預期違約情況仍將正面。當前的大宗商品價格環境，也對部分產業，例如能源次產業公司，具評等上調的有利因素。基於目前美國高收益利差大於400個基點，殖利益大於6％，在極低違約率環境下，對於追求收益的投資人來說，美高收益債仍將是具吸引力的標的。