將迪士尼卡通種在彩稻上的屏東熱帶農業博覽會，開園37天超過120萬人次入園，並在今日畫下完美句點。（林和生攝）

今年屏東熱帶農業博覽會完美閉幕，著名景點瓜果長廊吸引不少遊客造訪。（林和生攝）

農曆年前開幕、為期37天的屏東熱帶農業博覽會，於228連假最後一天畫下完美句點，活動期間曾一度遭遇寒流及雨勢，但仍抵擋不住遊客熱情湧入與迪士尼彩繪稻田拍照，且在防疫控管人數前提下，統計入園人次仍超過120萬，儼然成為寒假最夯旅遊景點。

今年屏東熱博取得台灣華特迪士尼公司圖像授權，種出巨型迪士尼彩繪稻田，加上花海、奇幻瓜廊、蘭花館、藝術盆栽展、智慧農業館、畜產館等，精彩多元館舍，營造充滿青春洋溢氣息的奇幻農業園區，展現屏東農業軟實力。

屏東縣長潘孟安表示，屏東自2015年首度舉辦稻田彩繪，在屏東平原種出圖案造成轟動後，2016年起擴大辦理「屏東熱帶農業博覽會」，集結屏東的農、林、漁、畜產業，連續舉辦7年來，已成為每年春遊最夯熱門景點。

且今年彩稻首度集結迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理等品牌中綠色的經典角色，包含充滿奇思妙想的「奇妙仙子」、團結力量大的「三眼怪」、擁有再生能力的樹人小小「格魯特」、體型小巧但原力強大的「古古」及台灣原生種「草鴞」，皆透過農民技術種出來，畫面栩栩如生。

閉幕當天，潘孟安打扮成玩具總動員角色「胡迪」，乘坐載滿農作物的農機進場，會後並將運車上熱博園區所栽種的玉米、高麗菜，分送給現場參與遊客，同時介紹搭配迪士尼電影的農產美食，讓大家玩的開心又滿載而歸。

潘孟安透露，熱博閉幕後，園區內物產館將重新修繕，未來將以道之驛型態於6月重新開幕，不僅行銷屏東優質農漁特產，也作為農業大學基地，成為農業孵蛋器與育成中心。