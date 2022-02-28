烏克蘭駐安卡拉大使瓦西爾•博德納爾(Vasyl Bodnar)表示，從土耳其購買的拜拉克塔TB2武裝無人機（Bayraktar TB2），在與俄羅斯的戰鬥中非常有效，成功阻擋了俄軍的推進，特別向土耳其致意感謝 。
中東觀察(Middleeast Monitor)報導，土耳其拉克塔航空所研發的TB2軍用無人機在2019年向基輔出售了60多架，先前多數TB2部署在烏克蘭東部，以對付親俄羅斯叛軍，曾在2021年10月，擊毀了親俄叛軍的大砲陣地，是該型無人機在烏克蘭的首次實戰。
當俄羅斯在上周四入侵烏克蘭後，操作TB2的烏克蘭無人機部隊需要一段時間才能回防，這說明了在入侵的初期，為何沒有看到TB2對抗俄軍的消息。
周六，錄自TB2無人機上的即時影像被傳出，顯示在赫爾松市(Kherson)上空，TB2投放精準炸彈摧毀俄軍車隊。赫爾松在烏克蘭南部，敖德薩港的東邊100公里處。
《華盛頓郵報》報導稱，烏克蘭軍隊發布TB2無人機的影片，是向俄羅斯傳達的一個信息：基輔的武力很多樣化，也有能力反擊。
早在去年12月，俄羅斯總統普丁曾為土耳其提供TB2無人機的話題，向土耳其總統艾爾段通電話表示不滿，普丁稱土耳其提供TB2是破壞行為、挑釁行為。
然而，土耳其外交部長恰武什奧盧(Mevlut Cavusoglu)表示，那是一筆合法的武器交易，安卡拉不必對烏克蘭使用這些武器負任何責任。
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