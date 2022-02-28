新北市長侯友宜28日下午出席新北市二二八事件75周年紀念儀式。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜28日下午出席新北市二二八事件75周年紀念儀式。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜28日下午出席新北市二二八事件75周年紀念儀式。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜28日下午出席新北市二二八事件75周年紀念儀式。（葉書宏攝）

今年是228和平紀念日75周年，新北市長侯友宜今（28日）下午出席新北市二二八事件75周年紀念儀式，侯友宜致詞時以俄羅斯入侵烏克蘭事件為例，呼籲國人更應該要團結，侯也強調，要包容過去的歷史錯誤，更要共同攜手創造未來、國家的明天。

侯友宜表示，二二八事件75周年這是一個用血和淚來換取和平的歷史事件，永遠要記得許多受難者及受難家屬，走過75個周年，換來了台灣民主自由以及人權的重要性，歷史永遠不能忘懷，歷史的過程一定是一個真相，來對被害者做最大的撫慰。

侯強調，尤其現階段更應該不分你我、族群、省籍、黨派，大家要學著共同的心理，包容過去的歷史錯誤，更要共同攜手創造未來國家的明天。所以歷史不能忘，更重要凝聚所有的力量，讓國家、讓台灣民主的自由能夠更加的往前走。

民政局表示，今天追思活動共有1位二二八受難者及30位受難家屬出席，其中受難者趙水濱已高齡91歲，仍堅持到場致意，希望這個和平紀念日能夠發揮對下一代的教育功能，開展更好的人權社會。侯友宜與受難者代表及家屬默哀1分鐘追思，並於紀念碑前獻花後繞行紀念碑一圈，以示哀悼，氣氛莊重肅穆。

侯友宜最後也感謝，新北市二二八總會自2014年成立至今的努力，讓年輕世代更瞭解先人對這塊土地的付出，也不忘提醒大家多多注意身體健康，並鼓勵接種疫苗。

民政局表示，因應疫情狀況，此次紀念儀式縮小規模並加強防疫措施，工作人員及參與人員全程佩戴口罩、進出量額溫及酒精消毒，並寬鬆間距擺設來賓座位，減少近距離接觸風險。