俄羅斯軍隊挺進烏克蘭首都基輔受阻，烏國軍方昨（27）日公開一段整排俄國裝甲車被殲滅的畫面。

綜合烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）、「以色列時報」（The Times of Israel）報導，烏克蘭國家特別通訊和資訊保護服務（State Service of Special Communications and Information Protection）昨日在社群媒體公布一段整排俄羅斯裝甲車、戰車被殲滅的影片。

影片拍攝地點在基輔外圍城市布查（Bucha），畫面顯示整排身車印有V字的俄羅斯裝甲車、戰車在一條道路上靜止不動，部分裝甲車已經解體，道路上散落無法分辨的零件及殘骸，有的車體甚至仍在燃燒，陣陣黑煙不斷從車體內部竄出來。

Extraordinary video (and soundtrack) reportedly from Bucha outside Kyiv, near the Hostomel airbase pic.twitter.com/BanGJms3uB — Shaun Walker (@shaunwalker7) February 27, 2022

烏克蘭國家特別通訊和資訊保護服務的貼文指出，「在通往基輔的道路上，布查鎮有超過100件敵軍設備被殲滅。」

俄羅斯軍隊挺進烏克蘭首都基輔受阻，基輔近郊城鎮布查（Bucha）整排俄國裝甲車被殲滅。（圖／路透社、布查鎮議會提供）

布查市長費多魯克（Anatolii Fedoruk）也公布整隊俄國車隊被消滅的殘骸慘況，畫面後方不斷竄出濃煙，現場滿目瘡痍。

The Mayor of Bucha just outside Ukraine’s capital Kyiv has posted a video showing burned military vehicles on the road.



Earlier there were reports of fighting there with Russian troops trying to advance on Kyiv ⤵️



🔴 LIVE updates: https://t.co/b33ChMFhRQ pic.twitter.com/EEPBcVLCYf — Al Jazeera English (@AJEnglish) February 28, 2022

Say hello to the city of Bucha, just outside Kyiv, Ukraine’s capital. The Russian military just did. pic.twitter.com/AHYGNjECta — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) February 28, 2022

自俄羅斯24日宣布進攻烏克蘭以來，戰事進入第5天，除了轟炸外，俄羅斯地面部隊仍未攻入基輔，甚至在攻入烏國第2大城哈爾科夫（Kharkiv）後，又遭烏克蘭軍隊奪回控制權，俄羅斯軍隊面臨烏軍頑強抵抗。