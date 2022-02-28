俄羅斯軍隊挺進烏克蘭首都基輔受阻，烏國軍方昨（27）日公開一段整排俄國裝甲車被殲滅的畫面。
綜合烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）、「以色列時報」（The Times of Israel）報導，烏克蘭國家特別通訊和資訊保護服務（State Service of Special Communications and Information Protection）昨日在社群媒體公布一段整排俄羅斯裝甲車、戰車被殲滅的影片。
影片拍攝地點在基輔外圍城市布查（Bucha），畫面顯示整排身車印有V字的俄羅斯裝甲車、戰車在一條道路上靜止不動，部分裝甲車已經解體，道路上散落無法分辨的零件及殘骸，有的車體甚至仍在燃燒，陣陣黑煙不斷從車體內部竄出來。
烏克蘭國家特別通訊和資訊保護服務的貼文指出，「在通往基輔的道路上，布查鎮有超過100件敵軍設備被殲滅。」
布查市長費多魯克（Anatolii Fedoruk）也公布整隊俄國車隊被消滅的殘骸慘況，畫面後方不斷竄出濃煙，現場滿目瘡痍。
自俄羅斯24日宣布進攻烏克蘭以來，戰事進入第5天，除了轟炸外，俄羅斯地面部隊仍未攻入基輔，甚至在攻入烏國第2大城哈爾科夫（Kharkiv）後，又遭烏克蘭軍隊奪回控制權，俄羅斯軍隊面臨烏軍頑強抵抗。
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