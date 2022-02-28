俄羅斯與烏克蘭軍事衝突持續延燒，台灣兵役制度再度成為話題，立法院法制局建議政府設立風險控管期程，適時回復徵兵制，並停止辦理部分或全部的替代役，以符合國防需求。前立委林濁水表示，難道連提案修法恢復徵兵制的立委都找不到？多數民意已經支持徵兵了，那麼怕什麼？「真怪，真慘」。

法制局提出分析報告指出，內政部日前公布統計我國去年結婚數約11萬餘對、新生兒約15.3萬餘人，結婚率、出生數雙雙創下歷年來最低；不婚又不生，已成為台灣人口「入不敷出」的關鍵因素。

以去年台灣出生人口為例，法制局表示，外界原本從樂觀角度預估出生人口可有16萬人且男女各半，18年後這批男嬰將成為役男，為未來國防人力之主要基礎，扣除夭折、體位、出國留學等問題後，以70％比例計算，至128年將僅有5萬6000名役男可應徵募，何況實際出生人數僅15.3萬餘人，役男數勢必將更少。

法制局建議政府，因應國內少子化趨勢，所可能造成國防人力需求不足或專業不佳之衝擊，主管機關應設立風險控管期程，依兵役法第34條第3項後段的立法意旨，當志願服役者不能滿足兵額時，回復徵集服常備兵現役，以適時因應我國所面臨外力嚴峻的軍事挑釁。

針對兵役問題，林濁水今天(28日)在臉書上表示，難道連提案修法恢復徵兵制的立委都找不到？「怕民意？多數民意已經支持徵兵了，那麼怕什麼？真怪，真慘」。