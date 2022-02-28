做為時下年輕人最常用的社交軟體Instagram，透過不斷優化內部系統，來讓更多使用者了解自己發文的觸及狀況，然而日前就有名女網友在Dcard上發文表示，IG最近推出的「按讚限時動態」功能讓她感到相當煩躁，她認為此功能相當雞肋，還會洗掉他人傳來的訊息，這讓她十分困擾，於是發文大喊「快被逼瘋了！」
原PO以「詢問！IG限時動態按讚要怎麼弄掉！！！！！」為題詳述，近期IG推出可以按讚限時動態的新功能，結果反倒使自己的通知列表中，重要訊息都被洗掉，原PO更接著補充「平時發文也都不喜歡別人按讚，所以都先典藏一陣子才放出來。」最後直接大喊：「現在限時動態出這個直接把我逼瘋欸！」
問題曝光後，不少網友也都感同身受，紛紛表示：「唉居越改越爛！」、「看到通知覺得好煩，看來又到了隱藏限時的時候了」、「我也是，好尷尬」、「而且按讚的人都會跑到最上面！！」、「我有一個之前公司去受訓認識的同梯，但沒有很熟，然後我發動態他每篇都按表情符號，我每次都不知道要怎麼回，有夠尷尬」
也有網友提出解決辦法，表示「先典藏再發就沒這個問題」，建議原PO及有這樣困擾的廣大網友們可以試試看，這樣就可以讓最重要的訊息一直停留在版面上啦！
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