知名火鍋店品牌「海底撈」一直以來就以親切的顧客服務聞名，以至於每每開業時，海底撈總是高棚滿座，想訂位有時還訂不到，若選擇現場排隊的話，業者也都相當貼心，會提供各種小遊戲來讓消費者在等待之餘不無聊。日前就有名網友在臉書社團《爆廢公社》上貼出一張，等待海底撈叫號時玩的繪畫小遊戲，想不到貼文一出竟引發大批網友朝聖，大喊「有神快拜！」

海底撈的湯頭也是許多人朝聖的原因之一 (示意圖/翻攝自《海底撈官網》)

原PO在臉書上分享，她日前到海底撈用餐，在等待叫號的同時，店員怕她無聊，所以送上填空題讓她打發時間。從原PO貼出的照片中可看出，第一關是「猜LOGO」，要依照表格內的LOGO依序寫下相對應的店家名稱；而第二關則是要根據表格上的名稱，畫下對應的人物，如史迪奇、皮卡丘、櫻桃小丸子等，原PO就在第二關展現出她的繪畫美技，不論是哪種卡通人物她都畫得相當傳神，完整度可說是此關卡的正解教科書了。

原PO真的太強大啦 (圖//翻攝臉書社團《爆廢公社》)

貼文一出，就引來許多網友朝聖，紛紛表示：「店員有在旁邊跪著看妳畫畫嗎？」、「真的是高手在民間」、「天哪！有神快拜！」、「我如果是店員，看到這答案，我都給你打折了」、「這繪畫功力太強大了吧！」

而原PO的繪畫神技，最後也讓海底撈店員甘拜下風，立刻送上一盤「撈派滑牛肉半份」的招待，果然處處有高手，原PO的繪畫技術真的令人甘拜下風。