韓星玄彬和孫藝真合作《愛的迫降》擦出火花，去年元旦大方認愛後，本月宣布與玄彬結婚喜訊，將在下月於首爾舉行非公開婚禮，但沒公開確切日期，而今（28日）韓媒報導，小倆口會在3月30日舉行婚禮，對此，經紀公司也回應了。

據韓媒《JTBC》報導，玄彬、孫藝真將於3月30日，在首爾的格蘭德華克山莊（WALKER HILL）舉行戶外婚禮，由於是非公開形式進行，僅會邀請家人、親戚及好友參加，賓客不會現身供記者拍照之外，新人也不會接受訪問，可消息並未獲證實，對於婚禮日期，雙方經紀公司僅表示：「因為不是對外公開的，所以很難確認。」

事實上，之前就有韓媒報導玄彬、孫藝真會在WALKERHILL的Aston House舉行戶外婚禮，該場地因處於高樓能看盡漢江美景，周圍的環境也十分隱密、保全做得相當到位，若沒有收到邀請成為指定賓客都不能擅自進入，因此過去有多對明星夫妻都在這裡辦婚禮，像是裴勇俊、朴秀真夫妻，池晟、李寶英夫妻以及Sean、鄭惠英等人。

而玄彬、孫藝真對此都十分低調，經紀公司當時只回婚禮一切都以非公開的形式舉行，因為是秘密進行，因此不了解，據悉，WALKERHILL的Aston House戶外婚禮能容納約200名賓客，光場租費用就高達4000萬韓幣（約新台幣93.2萬元），若是加上燈光設備及花卉布置等估計將突破百萬新台幣。