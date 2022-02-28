受難者家屬代表共同在下午2時28分一起默哀。（陳育賢攝）

柯爸、柯媽今天下午以純白的百合花朵向受難者表達追思。（陳育賢攝）

林智堅今天下午以新竹巿政府代表的身分，向受難者家屬致歉，並表達最誠摯祝福及慰問之意。（陳育賢攝）

今天是二二八事件75周年紀念，新竹市政府特別在二二八和平紀念公園舉辦「2021和平紀念日追思音樂會」，巿長林智堅代表新竹巿政府向受難者家屬致歉，並表達最誠摯祝福及慰問之意，他期許全民團結一致，撫平歷史傷痛、促進族群和諧融合與互相尊重，創造共榮祥和的社會。

林智堅今天下午以新竹巿政府代表的身分，向受難者家屬致歉，並表達最誠摯祝福及慰問之意。林智堅說，感謝當年許多新竹年輕學生、知識分子站出來反抗威權，面對威權沒有人是局外人，他作為政治工作者，讓民主火炬一棒接一棒，共同守護台灣自由。

今天有受難者家屬代表包括楊金土、楊田郎、林嘉湧、林邱月妹、張文淵，還有台北市長柯文哲的父親柯承發、母親何瑞英共同在下午2時28分一起默哀，林智堅並與二二八事件受難家屬握手，同時以純白的百合花朵向受難者表達追思。

林智堅指出，二二八是台灣歷史永遠的傷痛，讓台灣進入漫長戒嚴，前輩們為了追求民主，挺身而出，卻遭到國民政府有系統的迫害，他們喪失了自由，甚至失去自己寶貴的生命，為台灣爭取到繁榮與幸福。

在一代又一代的台灣人共同努力下，台灣民主自由受到世界肯定，台灣民主指數全球第8、亞洲第1 ，民主自由不進則退，威權反動勢力現在伺機反撲。

今天的追思音樂會由建華國中管樂團開場演奏，並由薔薇合唱團演唱「相思海」、「伊是咱的寶貝」以及「月夜愁」等曲目，現場並播放和平鐘聲，活動場面隆重肅穆。