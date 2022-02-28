許多人在面對出社會就業時，都會感到茫然，在多樣的工作中要選到適合自己且又有興趣的，大多都需要透過「時間」來找尋；近期友名網友在網路上發布貼文，表示自己總共換了許多工作，但都沒有遇到喜歡的，因此詢問網友「這樣的履歷式不是很難看，現在如果又辭職會不會找不到下一份工作」，也引起網友熱烈關注。

原PO畢業五年就換了5份工作。(圖/截取自Dcard)

原PO在Dcard發文說道，自己從大學畢業已經有5年時間，而這段期間就已經換了5份工作，平均一間公司都待差不多9～11個月就會辭職，而辭職原因包含職業倦怠、認為工作沒發展性以及主管機車等；並強調當自己內心有想要辭職的念頭時，也會告訴自己要再撐一下，但內心又會覺得這樣是在浪費時間，因此也都沒有撐滿一年就辭職，現在的工作已經做滿8個月，但心中卻又萌生了辭職的念頭，並疑問說道「請問現在的我是不是履歷很難看？如果現在又辭職會不會找不到下一份工作。」

網友皆表示這樣的履歷通常第一階段就會被刷掉。(示意圖/取自達志影像)

見此貼文，網友也紛紛留言表示「是滿不好的， 會覺得你沒有穩定性，可能第一關審履歷就直接刷掉你」、「不要辭職，職業倦怠是正常的」、「我們主管看到這種履歷會直接刷掉」、「自己選新人如果看到五年都是這種狀況， 那真的從書審時就會刷掉」；但也有網友表示，「畢業五年三份工作，但每次除了思考自己為什麼離職外，也更懂什麼是自己想要的」、「雖然前面都不太贊成一直換工作，不過我覺得也要考慮到行業的類別跟狀態。 還有是否有明確前進的方向。」

職業倦怠所產生的無力感，可能會讓你對生活中任何事情都失去動力，甚至是將你原先熱愛的工作都變得「無聊化」，只要讓自己找出最適合自己努力的目標，慢慢的也會讓自己脫離職業倦怠所帶給我們的憂慮及焦慮喔！