雲林縣北港鎮朝天宮228連假爆人潮，每天吸引近10萬遊客造訪，廟方表示連假前下雨又低溫，大家都躲在家裡，適逢連假天氣又放晴回溫，因此出現報復性出遊，人潮與農曆春節不相上下，周邊店家也生意興隆，迎來過年後另一波商機。

北港朝天宮春節連假每天遊客人數達近10萬，不過元宵節後的一波寒流讓人潮減少許多，店家生意大受影響，沒想到228連假遊客大爆發，3天來廟前中山路人山人海，著名小吃大排長龍，糕餅店也是生意興隆，一整天都在補貨，比疫情前的生意更好。

228連假爆人潮，雲林縣北港朝天宮每天近10萬遊客。（張朝欣攝）

1家排隊小吃老闆表示，之前寒流來襲又下雨，大家都躲在家裡懶得出門，悶了約1星期，228連假天氣放晴又回溫，許多人把握好天氣帶著全家出遊，因此不僅人潮多，買氣也很旺，之前春節連假人潮更多，但購買力還比不上228連假，可說是報復性消費。

朝天宮周邊糕餅業者說，北港大餅是最受遊客歡迎的伴手禮，228連假廟前中山路「糕餅1條街」，20幾家糕餅店的買氣都很旺，很多顧客一買就是5、6盒，回去送給親朋好友，連同一些花生、芝麻製品也熱賣，除了天氣好適合出遊，北港燈會留住不少人在晚上消費，也是原因之一。

店家指出，原本預估元宵節後人潮會有所減少，228連假除了遊客來參拜，也有一些進香團，人潮下午比上午多，晚上還有人留在北港看花燈，巷弄老街、水道頭、顏思齊紀念碑燈區都有遊客，讓北港入夜後出現許久不見的商機，以往晚上8點便打烊，這幾天都延後到晚上10點。