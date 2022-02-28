彰化縣各界在彰化縣立圖書館前廣場舉辦228和平紀念日追思活動。（謝瓊雲攝）

各界齊聚在廣場上緬懷追思228事件，並聆聽受難者與家屬代表致詞，現場也準備象徵和平的百合花束獻給每位受難者與家屬代表。（謝瓊雲攝）

各界齊聚在廣場上緬懷追思228事件，並聆聽受難者與家屬代表致詞，現場也準備象徵和平的百合花束獻給每位受難者與家屬代表。（謝瓊雲攝）

228和平紀念日彰化縣在縣立圖書館前廣場舉行追思活動，彰化縣長王惠美、民代與受難者家屬、相關民間團體與會，共同為全國第一座平面式紀念碑揭碑祈福；王惠美說，期望社會進一步認識、理解228事件，更加體會民主、自由的可貴。

追思活動在「希望音符」音樂演奏中開場，藉由柔和的旋律釋放曾遭束縛而恐懼的心靈，將傷痛轉化為自由與希望；眾人紛紛獻上象徵和平的百合花束，低頭默默祝禱，隨後受難者與家屬代表一一致詞，娓娓道出過往經歷，引領眾人進入時光隧道，串起各界對於事件的記憶。

高齡97歲的受難者林才壽，也是台灣228事件遇難先烈恭祭協會理事長，他說全台各地都有228受害者，但彰化縣內一直遲未設立紀念碑，去年他在北斗鎮遇見縣長，當面向王惠美陳情，盼能立紀念碑，事隔一年紀念碑迅速完工揭碑，且製作完善精美，讓他既感動又欣慰。

圓形紀念碑採天然石材和鑄銅材質製作，圖案紋路由畫家張堂庫提供其畫作「希望」為主體意象，傳遞自由、包容、希望等理念，象徵每個人發表的言論，都需要受到尊重與聆聽，也代表堅忍不拔的精神、生生不息。

王惠美表示，在籌備過程中，民政處尋覓了數個地點，也跟各機關單位數次開會協調，直到去年才選定縣圖前廣場；這是全國第一座、也是彰化首座官方紀念碑，不同於直立式碑文，採平面貼地方式打造，由建築師余文元設計，九州土木工程有限公司承作。

王惠美說，今年是228事件第75週年，過去一直是台灣族群衝突中，最不忍碰觸的一段歷史，為感念其歷史意義，縣府每年都辦追思活動，緬懷追思先人的犧牲，也期望能夠省思後重新出發，消弭歧見、對立與衝突，同時展開包容的雙手擁抱自由跟希望的未來。