在匿名網站常有人分享類似「婚前偷吃」的素人八卦，大陸網紅「左越越」日前在微博上指責網紅未婚夫「D三一」背叛她，且劈腿對象竟是「有800萬粉絲的男性已婚網紅」。左越越昨(27)日表明自己「懷孕了」，說會給未婚夫一個改正的機會，因為「不想讓孩子沒有父親」；對有網友指控她「炒作」，她強調：「一切都真實發生了」，而男方也做出回應表示：「這個世界上我現在唯一在乎是就是孩子了」。

左越越去(2021)年分享和未婚夫「D三一」一起拍的婚紗照，照片中可見兩人十分甜蜜。而男方也在微博說，4/1將在烏克蘭結婚，並會直播給大家看。但左越越今年1月底卻在微博發文指控，發現男友在玩「同志交友軟體」：「後來半夜手機一來信，(他)就假裝鬧肚子去廁所，和杭州某800多萬情侶博主的男主來往頻繁密切，兩位男性朋友哪有這麼多話可聊，對方還已婚，我徹底被無語到。」氣到讓左越越對未婚夫喊話：「你知道我懷疑多少次嗎？數得清因此跟我道過多少次歉嗎？你不會記得，因為你是一個無賴永不知悔改。」

左越越曾喜悅分享和未婚夫D三一的婚紗照。 （圖／取自左越越微博）

左越越昨(27)日突然分享自己「懷孕了」，並貼出有「兩條線」的驗孕棒的照片說：「命運捉弄人，這一切都真實發生了！之所以原諒他…主要原因是不想讓孩子沒有父親，不想讓孩子沒有一個相對完整的家庭，寶寶是無辜的，我非常喜歡小baby，我們也已經準備好了迎接她／他『天使』般的到來。」

左越越貼出「兩條線」的驗孕棒照片。（圖／取自左越越微博）

左越越強調：「至此我會最後給他一次改正的機會」，並說對方也再三保證以後不會再上同志交友軟體，「也不會繼續約見800萬某已婚男博主，接下來就看他是否能做到吧。因此事多次佔用公共資源，很抱歉！希望大家都淡忘了吧…我不想我的孩子以後出生長大了，被同學嘲笑自己的父親是通吃… 而變得膽小自卑。」

左越越曾喜悅分享和未婚夫D三一的婚紗照。 （圖／取自左越越微博）

對於被網友指「炒新聞」，左越越嚴正自清：「劇本二字純子虛烏有，不要強加到我身上！命運捉弄人，這一切都真實發生了！」；而男方「D三一」也在微博表示：「不是劇本！沒人願意拿自己的前途玩劇本…現在什麼也沒了，和左越越是和好了，是因為孩子，這個世界上我現在唯一在乎是就是孩子了。」

左越越發文表明立場。（圖／取自左越越微博）