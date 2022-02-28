本土劇女星尹嘉萱因在節目中自爆某「音樂才子」前男友不戴套買春、搞大酒店妹的肚子，引發外界循線揣測，前陣子爆發婚變的音樂才子因此躺著也中槍。對此，尹嘉萱稍早之前透過經紀人否認，並說這是很久之前錄的節目了。

已結婚的女星尹嘉萱，曾在節目《命運好好玩》談及過往情史，透露剛出道時跟一位「大17歲」、「音樂才子」、「跟前妻育有三個子女」的「知名金牛座音樂才子」交往過，主持人何篤霖、郭靜純都認識。男方當時向尹嘉萱坦白「離過婚，但會從前次婚姻記取教訓，會對下任很好」，果然在交往期間，該音樂才子常上演溫馨接送情，出國回來還會買名牌包送她，尹嘉萱一度認定他是真命天子。

未料尹嘉萱後來驚覺男方偷約酒店妹泡溫泉，甚至還讓女生懷孕，追問之下竟得到「寫歌的創作來源」、「泡溫泉不一定要開同間房」等荒謬回應，加上男方有暴力傾向，戀情因此破局。

由於尹嘉萱在節目中提供的線索很符合近期鬧婚變的某華語天王，立刻引起網友瘋猜，根據《三立新聞網》報導，尹嘉萱今（28日）透過經紀人否認蹭熱度：「這已經很久的節目，請大家去對時間軸，4年前該音樂天王小孩根本還沒生到3個」。而現在的尹嘉萱，2021年公開與黃立成表弟結婚4年，目前旅居美國。