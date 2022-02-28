去年4月，工程車滑落鐵軌造成太魯閣號發生50人死亡的嚴重事故，台東一家民宿林姓業者在臉書發文罵：「台鐵白目致火車出軌」、「這個政府打算逼死東部旅宿相關業者」，引發網友撻伐，並遭起底為「未合法的民宿」，林男指控名嘴王瑞德組織網軍攻擊他，揚言毆打王，王不滿人格權、名譽權受損提告，新北地院日前判林須賠償3萬元，仍可上訴。

判決指出，去年4月2日，林男在民宿臉書發文：「因為台鐵白目導致東部火車出軌」，造成遊客不便，凡是今天因為此事件影響欲取消訂房的人，一律免費取消，謝謝！接著，業者忿忿不平的說，原以為脫離寒冬，結果沒有最寒，只有更寒，「這個政府打算逼死東部旅宿相關業者」，引發網友不滿，媒體並爆料民宿有尚未登記等問題。

王瑞德控訴，同年4月5日他到台東，在臉書開設直播並呼籲「支持台東好山好水，支持合法旅館民宿，這樣大家住宿才有保障。」未料林男竟誤指他同年4月2日火車事故發生當日即到達林的旅舍前錄製直播，並誣指他在台東組織網軍，並率領網軍發動攻擊，更影射他與台東市某些青年旅館財團掛勾，或與高雄某身心科女醫師使出美人計欲使林男入坑。

王瑞德表示，事後林還把他放在臉書的影片重製，張貼於林的YOUTUBE頻道上，指稱「誰在背後指使這位仁兄替政府移轉火車出事的焦點」，去年6月更在臉書發文，揚言要到三立電視台樓下毆打她，並張貼三立電視台外觀照片並揚言要打他，他因此提告求償100萬元。

林男言詞辯論日未到庭，提出書狀答辯表示，太魯閣火車出軌事故發生後，他的貼文遭大量網軍攻擊及肉搜，並接續陌生訊息，指王瑞德有操作網軍，認為王散佈不實言論使網軍攻擊他，製造仇恨與對立，但王只是檯面上的一顆棋子，究竟何人給王如此大權利號令媒體對被告逼往絕路，使網軍藉由此事不斷攻擊他及其家人？希望法律能讓公平、正義得到伸張。

法官認為，林男未提出指稱王操控網軍的簡訊，加上林把王的影片放在自己頻道上已侵害王的著作權，且之後還嗆聲要到電視台打王，確實已足使他人感受精神壓力，因此判賠3萬元。