服務業最怕遇到奧客，一名網友在超商排隊等結帳，看到前方客人拿到剛做好的拿鐵，卻無理要求「不能有咖啡因」，店員無奈表示咖啡就是有咖啡因，沒想到奧客竟說「做個沒有咖啡因的美式拿鐵很難嗎」，讓他忍不住怒嗆奧客。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文分享奧客行徑，一名奧客在超商點了美式拿鐵，見店員做好後卻質問「這杯拿鐵有咖啡因嗎？」，強調自己剛開刀出院沒多久，醫師叮囑不能攝取咖啡因，反問店員「如果因為這杯有咖啡因的拿鐵咖啡又害我住院，你賠得起嗎？」

面對無理要求，店員則是多次解釋，店內咖啡都有咖啡因，或是可以考慮其他飲料，但奧客卻大罵店員「你這什麼服務態度？我想喝咖啡不行嗎？犯法嗎？你們就不能做出沒有咖啡因的大杯熱美式拿鐵嗎？」強調自己是花錢的，要店員替消費者想一下。

誇張行徑讓原PO也忍不住，直接嗆聲奧客「要買就買，不買就滾啦」，奧客才作罷離開，原PO也感嘆「現在的奧客真的沒有極限，只有你想不到，沒有他們做不到…沒有咖啡因的拿鐵咖啡，真虧他想的出來」。

不少網友也留言譴責奧客，「嗆的好，只會欺負服務業」、「確定這個樣，可以放出醫院？」、「有咖啡沒咖啡因的？感覺他有腦袋但沒腦」、「要低咖啡因的咖啡，要去星X克買啦！一杯要100+，小七才50元欸！」、「買不起星巴克就講話小聲點啦～」、「這超商店員是不是太倒楣了」。