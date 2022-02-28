中國人民對外友好協會今天（28日）主辦了《上海公報》發表50週年紀念大會。中國國務委員兼外長王毅出席並致辭。中國外交部發言人汪文斌今天在例行記者會中介紹有關情況時表示，望美方和中方相向而行，從《上海公報》中汲取智慧。

汪文斌表示，今天上午，《上海公報》發表50週年紀念大會在上海舉行。中共中央政治局委員、上海市委書記李強出席大會並致辭，王毅國務委員兼外長發表視頻講話。中美政商學各界代表參加。王毅在視頻講話中和中美兩國各界一道，回顧破冰歷程，總結歷史經驗，啟迪前行之路。

汪文斌表示，王毅指出，準確把握《上海公報》精神，有助於我們看清楚中美關係為何能夠融冰消障，弄明白中美關係怎樣才能砥礪前行。歷史告訴我們：順應時代潮流，就能作出正確的戰略抉擇；堅持求同存異，就能實現不同社會制度國家的和平共處；堅持國際關係基本準則，就能為中美關係構建起真正的護欄。

汪文斌表示，王毅詳細闡述了台灣問題的來龍去脈，指出台灣問題的事實清清楚楚，一個中國的經緯明明白白。歷史不容篡改，是非不能歪曲。美方應該回歸一個中國原則的本源本義，恪守對中國作出的政治承諾，承擔應當履行的國際義務，停止虛化掏空一個中國原則，停止縱容支持「台獨」行徑，停止策劃「以台制華」的圖謀，停止任何干涉中國內政的言行，這樣才能真正維護台海和平穩定，維護中美關係大局。

汪文斌表示，王毅並就落實兩國元首共識，推動中美關係早日重回正軌提出四點主張：一是要堅持一中原則，夯實中美關係政治基礎。二是要堅持相互尊重，把握中美關係正確方向。中美關係的主流應當是合作，以競爭來定義是以偏概全。三是要堅持合作共贏，促進中美各自發展繁榮。四是要堅持大國責任，為世界提供更多公共產品。任何一方都不應該在亞太地區謀求霸權。

汪文斌表示，正如王毅國務委員指出，中美關係的大門既然打開了，就不應再關上。世界既然走出了冷戰，就不應再降下鐵幕。希望美方和中方相向而行，從《上海公報》中汲取更多智慧，以兩國元首重要共識為指引，努力找到新形勢下中美相互尊重、和平共處、合作共贏的正確相處之道，努力造福兩國，惠及世界。