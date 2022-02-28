美歐對莫斯科實施全面的新制裁，將俄羅斯一些銀行踢出全球主要支付系統全球銀行金融電信協會（SWIFT）後，國際金融機構已開始動作，包括中國銀行在內，已停止為涉及俄羅斯石油與俄羅斯公司的交易提供融資。

據《路透》報導，知情消息人士表示，由於擔心俄羅斯入侵烏克蘭後的西方制裁，大陸的中國銀行新加坡分行已停止為涉及俄羅斯石油和俄羅斯公司的交易融資。

美國拜登政府一位高級官員昨日已確認，到目前為止，中國似乎沒有幫助俄羅斯逃避西方對其入侵烏克蘭而實施的金融制裁，跡象表明，「中國沒有提供金融援助」。

美國政府官員說，最近有消息稱，中國一些銀行已經停止為從俄羅斯購買實物商品開具信用狀，這是一個積極的信號。「這表明，就像多年來的模式一樣，中國傾向於尊重美國的制裁舉動」。

《路透》同時指出，美國白宮發言人普薩琪（Jen Psaki）證實中國已實施一些由美國和其盟友針對俄羅斯入侵烏克蘭而進行的制裁，並發表了有利於烏克蘭主權的言論。不過，薩琪認為北京方面需要採取更多行動，「這不是旁觀的時候。現在是發聲並譴責普丁總統的行為和俄羅斯入侵一個主權國家的時候」。

薩琪特別提到，美國總統拜登最近還未和中國領導人習近平通話，但不排除在未來通話的可能性。「歷史正在被書寫，中國領導層很重要的一步就是要審視他們自己，真正評估他們打算站在哪裡」。