隨著烏克蘭局勢驟然升級，國際能源市場連日來大幅波動。歐洲在能源領域高度依賴俄羅斯，在烏克蘭危機之前就已飽受能源短缺和價格上漲之苦，當前面對急劇變化的地緣政治形勢，將面臨更大考驗。各界憂心，俄羅斯將趁機扼住歐洲能源的咽喉，但大陸官媒新華社分析，此舉恐將兩敗俱傷。

文章稱，分析人士認為，如果俄羅斯對歐盟能源供給中斷，歐盟短期內無法找到替代選項，將面臨嚴重能源危機。當然，俄羅斯也會同時失去重要的國際收入來源。目前，雙方「鬥氣」但還不至於「斷氣」。

★歐洲高度依賴俄羅斯能源供應

作為世界主要油氣出口國，俄羅斯在全球能源供應中的關鍵作用不容低估，歐洲更是嚴重依賴俄羅斯能源出口。在歐盟國家一次能源結構中，石油和天然氣佔比約為60％，且主要依賴進口，俄羅斯是歐盟最大的天然氣和原油供應國。根據市場研究機構凱投宏觀相關報告，歐盟進口天然氣中約40％、進口原油中約30％來自俄羅斯。

歐洲國家天然氣大量依賴進口。有數據顯示，芬蘭、拉脫維亞、波黑、摩爾多瓦等國進口天然氣中，俄天然氣佔比超過90％。另外，保加利亞接近80％、德國、義大利和波蘭超過40％、法國接近25％的天然氣也從俄羅斯進口。

石油是歐盟最終能源消耗中使用最多的燃料。根據歐盟統計局數據，取暖油、汽油和柴油等石油產品佔歐盟最終能源消耗的41％。美國能源信息局數據顯示，2020年俄羅斯出口石油中近一半流向了歐洲國家。

★歐洲「氣短」雪上加霜

在經濟復甦帶來能源需求快速增長、液化天然氣交付量下降等因素作用下，目前歐洲天然氣庫存處於10年來最低水平。歐洲民眾承受著不斷上漲的能源帳單壓力，歐洲經濟也受到能源成本上升驅動的高通脹困擾。俄烏衝突無疑將造成更高能源成本、甚至帶來「斷氣」風險。

今日俄羅斯網站援引相關數據報導，截至今年1月12日，歐洲天然氣庫存已經不到全部儲存設施容量的一半。德國媒體報導，德國天然氣庫存處於「稀缺水平」。

烏克蘭局勢升級後，德國政府宣佈中止原本可以增加俄天然氣供應的「北溪-2」項目相關進程。26日，美歐宣佈將部分俄羅斯銀行排除在環球銀行間金融通信協會（SWIFT）支付系統之外，這也不利於俄歐能源貿易前景。研究機構認為，如果俄羅斯對歐洲的天然氣和石油供應完全中斷，歐洲僅能維持幾個月時間。

2021年下半年以來，歐洲天然氣價格持續走高，在烏克蘭局勢升級後波動加劇，英國和荷蘭天然氣批發價格短期內上漲30％至40％。專家預計，由於地緣政治風險將加劇全球供應短缺，今年油氣價格將保持高位運行。

花旗集團報告認為，能源價格將進一步上漲，2022年歐洲能源支出將飆升至創紀錄的1.2兆美元，為2008年以來最高水平，遠高於2021年的3000億美元。

★緊密能源紐帶使俄歐「鬥則兩傷」

近年來，歐洲持續推進能源轉型，已有十多個國家宣佈退煤計劃。但專家普遍認為，短期內歐洲找到替代供應可能性不大，如果失去穩定能源供應，經濟和社會生活將受到顯著影響。與此同時，嚴重依賴油氣出口的俄羅斯如果失去歐洲市場，也將遭受重大經濟損失。

G7七國集團成員國領導人24日發表聲明說，密切關注國際油氣市場動態，支持國際主要能源供應方和消費方進行持續、有建設性的接觸，從而保障全球能源供給穩定，並為應對可能出現的混亂局面做好準備。

卡塔爾能源事務國務大臣卡比日前表示，如果俄烏衝突導致能源供應中斷，任何國家都沒有能力代替俄羅斯向歐洲提供足夠的天然氣。

伍德麥肯茲咨詢公司歐洲天然氣研究首席分析師菲利片科認為，如果出現長時間供應中斷，歐洲今夏無法重建天然氣庫存，冬季就將面臨儲氣量接近於零的災難性局面。天然氣價格將瘋狂飆升，嚴重衝擊工業生產，加劇通貨膨脹，歐洲能源危機甚至可能引發全球衰退。

對俄羅斯來說，扼住歐洲能源「咽喉」是一張反制牌，但如果徹底斷供也會反噬自身。雖然俄羅斯近年來推進油氣出口多元化，擴大向亞洲等地區出口，但歐盟仍是俄油氣出口主要市場，也是其主要收入來源。

英國沃泰克薩諮詢公司網站文章認為，目前俄能源出口收益中絕大部分仍來自歐洲。當前危機局面持續時間越長，俄羅斯從油氣資源中獲利的能力就受損越大。

俄歐在油氣貿易中相互依賴，意味著俄能源供應下降將使雙方都付出高昂代價。如果西方制裁措施直接針對俄能源出口，將導致全球能源價格新一輪急漲，使尚在疫情陰影下的世界經濟復甦之路更為艱難。