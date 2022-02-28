交通部努力推動台鐵公司化，日前台鐵企業工會並表示「將比照中華郵政模式」提出工會版的公司化條例。問題是，20年前郵局公司化，有更好嗎？日前流出的一份台鐵主管至中華郵政參訪紀要，郵政主管指出：當年郵局的負債指的是存款準備金，跟台鐵「真的跟別人借錢」不一樣；且郵局公司化之後新制舊制員工並存「沒想像的容易」，公司化不是萬靈丹。中華郵政員工私下表示，郵政主管也知道公司化是以坑殺新制員工為代價，這份參訪紀要「誠實到讓人發抖」。

台灣郵政產業工會近日在臉書公布上月25日台鐵至中華郵政參訪的紀要，該份紀要是由台鐵發放員工，台鐵員工再轉發郵政員工。紀要中指出，公司化最大問題是人事，因為舊員工的待遇福利要維持，新進人員則使用新的人事制度：「當初的理想，舊員工退休之後，雙軌制就會自然成為單軌制，但歷經20年，大家都知道沒有這麼容易，」郵政主管並指出新進員工「甚麼都會比較」。

由於台鐵負債4千多億元，其中短期債務1400多億元，政府上周僅提出其中300多億分5年分攤償還。台鐵主管也詢問中華郵政：郵局公司化過程沒有負債嗎？中華郵政回答，公司化過程中資產負債是概括承受，但中華郵政的負債指的是儲簿存款、保戶保險提存準備，跟台鐵負債是「真的跟別人借錢」有很大差異。台鐵若想解決負債要政府編預算，台鐵跟政府之間的界定原則，在中華郵政幾乎都沒有發生。

中華郵政並提到，公司化之後待遇是自己去訂的，甚至「要比原本訂得高都可以」，對員工而言才有誘因。但先決條件是財務結構健全，這都是環環相扣的問題。

目前中華郵政2.6萬名員工，約1／3舊制，2／3新制。郵政主管對台鐵表示，當初訂公司化後5年內可以從公務員身分轉成從業人員，結果沒有任何人轉，「因為大家都滿意現在的身分跟待遇。」但郵政主管也坦言，還是要考慮（新制人員的）薪資待遇，畢竟國營事業仍需招募優秀人員，不然公司素質會一直低落。

中華郵政工會表示，這份參訪紀要記載了郵政與台鐵雙方管理階層的對話，「赤裸裸地呈現出讓人不堪回首的真相，以及身為舊制人員的管理階層心態。」改制後新制人員本薪約僅7成、又被砍掉「職務待遇」，薪資直掉一半。血汗、低薪帶來了高流動率，兵荒馬亂的情景，相信較有年資的新制同仁餘悸猶存。

1位中華郵政員工私下表示，台鐵員工看這份參訪紀要後的感受，應該沒有郵政員工來得震驚：「套一句郵政同仁的感想：『誠實到讓人發抖』。」