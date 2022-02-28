田中千繪顛覆氣質形象，也開始嘗試越野跑步。（SUPERACE提供）

演藝圈近年來吹起運動風，疫情期間不能出國旅遊，運動更成為大家熱衷的休閒活動之一，近期田中千繪就常常在社群上發運動文，不只是跑步、登山等戶外活動，還跟著好友段慧琳嘗試越野跑步，顛覆了本來給人文靜氣質的形象，更被熱愛超級馬拉松的緋聞對象范逸臣推坑，搖身一變成為運動系女神。

田中千繪說運動不是天生下來就喜歡的事，她透露自己是花了至少5年的時間，把不喜歡的運動變成了喜歡做的事，進而培養出規律的運動習慣。從去年微解封之後，她透過范逸臣牽線，開始跟著超馬好手林義傑認真訓練起跑步技巧，更於今年代言林義傑的品牌。

而當跑齡5年的田中千繪碰上世界冠軍林義傑，鐵血教練的訓練可真是完全不馬乎，林義傑笑說：「其實我很會推坑身邊友人培養跑步習慣，甚至最後挑戰超馬成功，而且我很了解女明星最在乎的點，所以我第1個教千繪的跑步技巧，就是當通過終點衝線時怎麼跑拍照起來最好看。」