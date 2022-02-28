日前台鐵主管向中華郵政取經時，中華郵政自豪當年公司化時並未真正負債，還稱「公司化之後可以自訂薪資」。近日交通部長王國材也頻頻向台鐵員工保證公司化後待遇只會更好，不會更差，桃機、中華郵政及台灣港務公司就是現成例子。但諷刺的是，中華郵政新制員工熬了18年，去年起薪資才增「職務待遇」這一塊，但年底考核獎金還是「被打折」。

2003年中華郵政改制，新制人員的薪水中只有本薪，沒有轉調人員（即原本舊制公務員）的「職務待遇」，歷經18年，去年7月1日起才比照現行轉調人員金額有了「職務待遇」，不打折、不溯及既往。

不過台灣郵政產業工會近日又在臉書踢爆，該局新制員工去年度的「績效跟考核獎金」，其中做為計算根據的每月薪資中，「職務待遇」是從去年7月薪資修正辦法通過之後才起算，等於1年只算了6個月，硬生生被打5折。台鐵產業工會也轉貼此則臉書並表示是「前車之鑑」。

郵政產工對本報說明，去年1月，中華郵政公司董事會通過將新制非主管人員的「職務待遇」計入績效及考核獎金的辦法，之後歷經報交通部核定及層轉行政院等程序，去年7月通過修正辦法。

110年度績效考核獎金是「職務待遇」計入績效考核獎金的第1年，按照慣例，往年調整待遇都會回溯至當年度1月1日，也就是算1整年；但郵政公司認為去年7月才通過修正辦法，因此只計入去年7月之後的月數。

以內勤的「職務待遇」每月4850元為例，若拿好拿滿國營事業年終上限4.4個月，應該是4850＊ 4.4 =2萬1340（元），現在變成4850＊0.5＊4.4=1萬0670（元），足足少了1萬多元。工會給局方、給行政院、給交通部的公文，全都踢來踢去。郵政工會表示，現在台鐵還在吵公司化，這件事剛好可以當作對照；就算未來台鐵變成公司，事業單位有什麼自主權？像被架空一樣，凡事聽命於政府，但政府在表面上又可以推說「那是你們公司的事」。