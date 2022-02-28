「全聯先生」邱彥翔（左）熱愛美食，自己也進軍餐飲業。（嘉義市政府／阿榮師啤酒鴨提供）

「全聯先生」邱彥翔去年演出金馬電影《詭扯》受矚目，好事一路延續，他除進軍餐飲業升格老闆，於東區開設飲料輕食吧「Fizz Lab 肥滋」，更將懂吃哲學分享給粉絲，代言讓他當時一喝就「靈魂出竅」的獨特湯品「阿榮師啤酒鴨」，邱彥翔昨特別南下嘉義，至阿榮師啤酒鴨中正店擔任一日店長。

邱彥翔近期與陳柏霖、黃尚禾、劉冠廷等合演電影《詭扯》，在台北電影節和金馬獎都大放異彩，他提及拍攝期間跟劇組在苗栗南庄充滿難忘的回憶，「一起過生活，是很健康的過生活！」被問及近期的工作展望，他表示今年接了一檔滿有趣的劇，敬請大家期待，「我喜歡自己的步調一直是慢的，希望慢工出細活，慢火熬出更多好戲與大家分享」！

近年全台吹起青年返鄉潮，學程回鄉創業的年輕人越來越多，傳承父親招牌料理並改良創新「阿榮師啤酒鴨」的執行長吳柏融，就在疫情中逆勢再開店，打出第一間主打啤酒鴨的個人份專賣店。「阿榮師啤酒鴨」的創辦人吳崇榮先生是資歷50年的國寶級大廚，全台各大餐廳都曾留下他的足跡，阿榮師對也懂吃、愛料理的邱彥翔說，年輕時喜愛遊山玩水並探訪各地美食的他，在一次雲南之行於偏鄉吃到獨特的啤酒鴨，從此念念不忘，憑藉主廚好手藝，自認憑一己的神之舌和手藝也能做出這道料理，不料卻失之交臂，總是少了一味。

不屈不撓的他，居然為此專程再飛雲南一趟，拉車來到當時的小村落，找到這個小館子的老闆娘，誠懇求教，老闆娘見他是愛廚之人，也不藏私傾囊相授，阿榮師不但習得獨門菜，更將一般老雲南習慣吃的三杯作法，進一步改良成煲湯。

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