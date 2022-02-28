最新衛星畫面顯示，有一路將近5公里長的俄軍縱隊挺進基輔。（圖／美聯社、美國馬薩爾科技提供 ）

俄羅斯對烏克蘭展開軍事行動後，已有不少俄軍逼近烏克蘭首都基輔，但由於目前戰況膠著，各界也都對兩國和談的問題十分關注。前民進黨立委郭正亮分析，現階段烏克蘭方面應該只是要初步了解俄羅斯的條件，而俄軍若佔領基輔，可能是表示軍事行動結束，或者是作為未來談判的籌碼，他認為，普丁想要的，應該是讓烏東地區變成一塊緩衝地帶。

郭正亮今天(28日)在政論節目《新聞大白話》中表示，目前和談烏克蘭派出的是代表團團長是副外長，級別並不高，應該只是初步去接受訊息，想知道俄羅斯喊價的狀況。現在最不可測的，是普丁到底要什麼，一定不是只有烏克蘭中立化，普丁已經打進來，這些軍隊要撤出，「我不相信他只要這個」。

郭正亮指出，普丁要求去納粹化，顯然就是說烏克蘭政權內有納粹份子和過去打烏東的兇手，這牽涉到政權改組；去軍事化，包括歐洲和烏克蘭不能布置核武和中程飛彈，這些烏克蘭會同意嗎？

郭正亮認為，普丁不會傻到佔領基輔，若佔領基輔，只是要讓軍事行動做一個結束，「表示你首都被我占領了，非跟我談了吧」。普丁真正要的，是從哈爾科夫─敖德薩一線以東的區域，「就是歷史上的烏東，我認為他要的是這整塊烏東」，但也非要求烏克蘭割地，而是要這塊地方當緩衝區，因此戰爭最激烈的地方是在馬里烏波爾，這個地方是烏東兩共和國南方面對亞速海的港口，據了解烏克蘭在這裡陳兵12萬，這裡是打最激烈的，事實上在基輔很少看到大規模交戰。

郭正亮分析，普丁打算徹底消滅烏東的烏克蘭軍事力量，因為要讓烏東成為緩衝區，勢必可能會完全撤軍，而這就變成談判的障礙。普丁可以答應撤離基輔，但他有可能攻下俄德薩和馬里烏波爾並駐軍，但這也會會構成和談障礙，烏克蘭和歐美不會接受，「他就認為你們不會接受，只好把基輔以打下來，用基輔當籌碼」。