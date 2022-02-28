俄羅斯持續與烏克蘭交戰，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）27日表示，基輔已經被俄羅斯軍隊包圍，坦言沒有撤退計畫；同時，最新衛星畫面顯示，長達近5公里長的俄羅斯大軍持續挺進基輔。但烏國軍方27日也公開一段整排俄國裝甲車、戰車被殲滅的畫面。對此，易經命理師高煜霖分析認為，從易經演繹，俄羅斯恐有敗戰之虞。

高煜霖27日在Youtube頻道影片中表示，從易經演繹的結果來看，得到「益掛」卦義「利益」，另外，得到「小吉」動出「空亡」。

高煜霖解讀，俄羅斯短時間內很難拿下烏克蘭或基輔，甚至有敗戰之虞，從卦象研判，恐會開始激起烏克蘭內部及國際上沉默者的潛能，例如烏克蘭人會更勇敢上戰場，烏國政府開始有策略展開布局，讓俄羅斯難以嘗到戰爭甜頭等之類的積極表現，這樣恐讓俄羅斯開始久攻不下，無法一鼓作氣攻下烏克蘭，有被拖入戰爭泥沼的可能，形成大量的消耗之象。

高煜霖還說，另從易經演繹亦可得知，開戰前原先一些大國從中斡旋、調停，開戰後卻不聞不問，而另一些國家則開始發聲，支援烏克蘭，甚至有些已經要出兵支協助烏克蘭，防禦俄羅斯的侵略。

高煜霖說，接下來，局面可能會變成親俄陣營和親烏陣營，戰局將形成對峙，誰也討不了便宜。若戰爭持續到今年中，則可能會有一些國家、勢力直接對俄羅斯幾個大城市發射出致命一擊發射飛彈，或發動資訊戰癱瘓俄羅斯經濟商業行為，讓俄羅斯分身乏術，而停止入侵烏克蘭行為。