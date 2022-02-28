烏克蘭政府為抵禦俄羅斯入侵，總統澤倫斯基日前宣布開放外籍人士從軍，成立「外籍兵團」抗俄，卻有台灣男大生今天上網發文，指收到號稱長榮大學寄發的「俄軍徵召簡訊」，表示男大生已通過選拔，可飛往莫斯科報到，若參戰「可以抵20學分」，讓他滿頭問號。

原PO在PTT八卦板發文表示，自己收到一封來自私立長榮大學教務處的俄軍徵召簡訊，內容提及「同學你好，經查核你已通過解放烏克蘭選拔。請於27日上午9點攜帶國民身分證到體育館領取槍枝，並於28日下午4時攜帶身分證、中華民國護照前往桃園國際機場登機飛往莫斯科報到。屆時有軍隊武裝人員為你發放軍服並帶您前往前線作戰。在此，我謹代表俄羅斯全體人民歡迎你的到來，並感謝你為獨立國協的偉大付出！再次提醒同學參戰可以抵20學分」。

一名男大生貼出「俄羅斯徵召簡訊」，引起網友熱議。（圖／翻攝PTT）

貼文引起網友們紛紛調侃，「20學分欸，超划得來，快加入」、「這惡作劇簡訊真耗本」、「直接封鎖電話號碼，謝謝」，也有人不解發這種假訊息的用意，「假過頭，又沒邏輯，也沒利害關係，惡作劇吧」、「這個詐騙訊息有什麼好處嗎，感覺也不是要騙」、「這騙不到錢，只能拿到個資」。

其實俄烏徵召簡訊已不是頭一遭，日前台灣一名女大生突然收到「烏克蘭徵兵簡訊」，通知她攜帶身分證與護照，2022年2月26日18時前往桃園機場，MU576次航班，為您配送槍枝，前往戰場與俄軍奮戰。

經《中時新聞網》查詢中國東方航空的網站，結果發現當日並無「MU576」航班，提醒民眾切勿輕信來源不明的簡訊，以防受騙。