中國大陸為因應市場低迷氣氛，對房地產推出多項寬鬆政策，經對中國15家機構所做的預估值進行分析後顯示，今年上半年房價同比將下滑1%，但是隨著穩樓市政策效果顯現，全年房價同比預期上揚2%。下半年房地產市場將走穩，房企融資壓力趨緩。

《路透》報導，中國房地產調控政策雖然趨向寬鬆，但政策傳導到市場仍需時間，在訪問15家機構獲得的預估中值顯示，今年上半年中國住宅均價同比下降1%，維持於3個月前季度調查的預估中值。不過隨著穩樓市政策效果逐漸顯現，全年房價料同比增長2%，總體呈現「前低後高」走勢。

分析師普遍認為，需求端尤其針對房產剛需的政策將更放鬆，包括房貸利率下降、首付下降、放鬆限購等；同時，政策或借助加大開發貸投放、允許債務展期、改善發債融資環境、推動企業並購等措施以緩解房企資金壓力。

報導說，政策放寬趨勢已愈發明確，深圳、廣州拉開一線城市調降房貸利率大幕，「兩成首付」亦重現菏澤、重慶和、贛州的地產江湖，此舉或將引得其他城市效仿跟進。

大陸住建部週四在發佈會上重申「三穩」論調，稱將「努力為穩定宏觀經濟大盤發揮積極作用」，強調保障住房的剛需，加大保障性租賃住房供給，或將更進一步提振行業信心。

紅塔證券研究所所長李奇霖表示，預計上半年房價大概率處於下行週期，下半年房地產市場將有所企穩。1線城市和2線城市受益於經濟、人口優勢的支撐下，房價韌性較強，交易活躍度將明顯好於3、4線城市。

交通銀行金融研究中心資深研究員夏丹則表示，綜合考慮基數效應和政策效應，全年房價同比在較低基數下可能有明顯提高。

《路透》根據大陸國家統計局公佈資料測算，1月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比漲幅進一步縮窄至2.3%，漲幅續創2015年12月以來最低（當時為升1.8%）；但環比上升0.1%，扭轉前3個月跌勢。