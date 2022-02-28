受困民眾一一脫困。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄前鎮區大型Outlet商場SKM Park，今日下午驚傳有11位民眾受困於電梯內，由於電梯卡在2至3樓間，無法輕易接觸，消防人員確定受困民眾均無立即危險後，請商場立即通知電梯維修人員到場，電梯約於1小時後故障排除，受困民眾順利脫困後並無大礙，均不需送醫，結束這場驚魂記。

位在高雄前鎮區大型Outlet商場SKM Park，28日下午16時54分許，商場電梯發生故障，電梯廂間共有11人受困，其中包含6位小朋友，消防局立即出動3車6人前往救援。

但電梯故障停於2至3樓間，無法輕易接觸，消防人員先確認受困民眾均無立即危險後，先進行情緒安撫，並請商場立即通知電梯維修人員到場，電梯約於1小時後故障排除，人員順利脫困後並無大礙，均不需送醫。

消防局提醒民眾搭電梯時萬一發生故障，千萬不要試圖自己開門脫困，應該按緊急求救鈕或是打電話求救，因為電梯裡不是密閉空間，不會窒息，遇上地震火警，更是絕對不能用電梯；另外搭電梯前只要發現顯示燈號有異常，或是電梯開門時高低出現明顯落差，或是發出怪聲音，都要立刻通知電梯公司到場，多一分警覺，就少一分危險發生。