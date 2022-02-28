酒後起口角 2男深夜當街將半百友人打到癱瘓

馬姓及吳姓男子與趙姓友人27日晚間一同在桃園龜山飲酒，疑似酒後發生口角，馬和吳竟當街痛毆趙男，不但出腳狠踹還拿路邊籃子怒砸，其他友人頻勸阻，甚至趴在趙男身上保護，但趙仍脊椎受損，緊急手術後仍在觀察，警方依重傷害罪嫌將2男送辦。

龜山警分局指出，昨天凌晨2時許接獲民眾報案，稱幸福社區有民眾發生鬥毆，出動快打部隊立即前往，到場時未見打群架，但50歲的趙姓男子已倒臥在地，仍能和員警對話，警方見狀立即叫救護車協助送醫治療，並將在場人等全帶回。

警方調查發現，一行近10名友人昨凌晨相約飲酒，但29歲馬姓和28歲吳姓男子和趙男酒後起口角，2男竟一路追打趙到馬路上，不但將被害人推倒在地，還涉嫌不斷以拳頭、腳踹、砸東西等方式攻擊，其他女性友人不斷尖叫勸阻，另名男性友人甚至趴在趙男身上保護，但趙男仍全身多處挫傷，脊椎更疑似受損，目前仍在長庚醫院加護病房觀察中，警方詢後將2男依重傷害罪嫌送辦。

警方呼籲，民眾飲酒應適量，避免酒後情緒失控傷人而觸法，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，將嚴正執法以維護社會治安。

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