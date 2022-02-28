針對外界把台灣與烏克蘭形勢刻意連結，行政院發言人羅秉成今重申，政院已多次強調，台灣與烏克蘭情勢完全不同，對於防空避難設施，每年2月會於公開於網站與內政部警政署APP的「防空疏散避難專區」向國人公布，是例行性常態作為，無庸將此例行盤整作為，刻意與俄烏戰事連結。

羅秉成指出，我國與烏克蘭情勢完全不同，台灣不但具有國際地緣政治的「重要性」、地理環境上有200公里海峽區隔的「特殊性」，以及台灣高科技產業位居國際供應鏈舉足輕重的「關鍵性」等顯著差異，兩者在在不能相提並論。但卻有人藉機操作所謂「今日烏克蘭，明日台灣」，意圖將烏克蘭形勢與台灣不當連結，擾亂民心士氣，實不可取。

羅秉成表示，由於中國謀我日亟，為做好充足準備，政府平常就會掌握各種情況，並盤整國家戰備資源，以抵禦境外敵對勢力的恐嚇威脅。至於政府對於防空避難設施，本即依民防法、政府資訊公開法、地方制度法及防空疏散避難設施建檔作業要點等規定，進行盤點統計及例行性調查。

羅秉成說，每年2月初各直轄市、縣（市）政府警察局亦會回報所轄防空避難設施的數量，並於公開網站及內政部警政署app內之「防空疏散避難專區」中向國人公布，此屬例行性常態作為，無庸將此例行的盤整作為，刻意藉機與俄烏戰事作不當連結。

羅秉成強調，蔡總統及蘇院長近期已多次要求政府部門，應加強防範境外勢力利用俄烏戰事對我進行認知作戰，並應即時澄清意圖影響民心士氣的各種假訊息，也再次呼籲國人同胞堅定團結，切勿輕信假訊息，更不要轉傳假訊息，一起共同守護國家的主權、人民的安全，以及得來不易的民主自由。